吸菸者牙周病風險翻2倍 植牙脫落失敗率高

吸菸者口腔治療普遍預後較差，且植牙失敗的機率也大幅提高。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕吸菸不只造成口腔癌風險飆升，即使逃過癌症的命運，罹患牙周疾病的風險仍是不吸菸者的2倍。牙醫師公會全聯會理事長江錫仁說，吸菸者因為牙周組織修復能力不佳，牙齒受損而植牙後，植體也很容易脫落、失敗率更高，將嚴重影響生活品質，呼籲民眾遠離菸品，即使已經開始吸菸，也建議儘快戒除。

世界衛生組織（WHO）指出，菸草是全球唯一一項會造成半數常態使用者死亡的消費產品。台大醫學院牙醫學系名譽教授韓良俊進一步解釋，吸菸者把菸含在嘴裡時，口腔首當其衝，尼古丁、一氧化碳、焦油等有害物質在高溫、高濃度的情況下直接影響口腔黏膜，也造成白斑、毛狀舌等各種病變。

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江錫仁說，尼古丁會造成血管收縮、變窄，甚至出現阻塞，血管內的血流速度也會減慢、或出現不順暢的情況，導致吸菸者的免疫能力降低，這類族群的口腔臨床情況也普遍較差，多有牙齦黑色素沉積、牙齒顏色變深與粗糙、蛀牙、牙齦萎縮，且牙周病風險是未吸菸者的2倍以上。

牙醫師公會全聯會執行長郭文傑說，吸菸者的傷口復原速度遠慢於未吸菸者，且預後也普遍較差，通常要戒菸5年以上才能恢復與正常人差不多的狀態，有些曾經植牙的吸菸者，因持續吸菸，導致植體萎縮、表面紋路曝露，尼古丁與焦油更容易附著且難以清潔，牙齦持續發炎造成植牙失敗率大幅上升。

此外，郭文傑也提到，口內破、斑、硬、突、腫都是口腔癌的警示症狀，臨床上遇到沒有傳統紙菸使用習慣卻發現異常時，也會特別詢問是否有使用電子煙等類菸品，這類產品同樣有尼古丁與多種一級致癌物，且市售來源不明，恐添加大麻等其他毒品成分，更具有爆炸風險，其危害不亞於傳統紙菸。

國民健康署菸害防制組長羅素英則指出，截至2024年5月，共有2701家合約醫療院所及社區藥局提供戒菸服務，已涵蓋全國99.5%的鄉鎮市區，透過巡迴醫療已達100%，並免除藥品部分負擔，後續也希望將現有的「戒菸門診」型態，持續轉為「門診戒菸」，提高民眾可近性。

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