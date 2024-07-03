吸菸罹牙周病風險增2倍 植牙失敗率高

▲醫師指出，吸菸者的口腔治療普遍預後較差，且植牙失敗的機率也大幅提高。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

吸菸不只造成口腔癌風險飆升，即使逃過癌症的命運，罹患牙周疾病的風險仍是不吸菸者的2倍以上。牙醫師公會全聯會理事長江錫仁說，吸菸者因為牙周組織修復能力不佳，牙齒受損而植牙後，植體也很容易脫落、失敗率更高，將嚴重影響生活品質，呼籲民眾遠離菸品，即使已經開始吸菸，也建議儘快戒除。

台大醫學院牙醫學系名譽教授韓良俊強調，「菸草就是合法的毒品」，吸菸者把菸含在嘴裡時，高溫、高濃度的尼古丁、一氧化碳、焦油直接影響口腔黏膜，將造成白斑、毛狀舌等各種病變。

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尼古丁害血管收縮 甚至阻塞

江錫仁說，尼古丁會造成血管收縮、變窄，導致血流緩慢或不順暢，甚至出現阻塞，吸菸者的免疫能力也因此降低，口腔臨床情況也普遍較差，除牙齦黑色素沉積、牙齒顏色變深與粗糙、易蛀牙、牙齦萎縮，牙周病風險是未吸菸者的2倍以上。

牙醫師公會全聯會執行長郭文傑說，口內破、斑、硬、突、腫都是口腔癌的警示症狀，且吸菸者的傷口復原速度遠慢於未吸菸者，通常要戒菸5年以上才能恢復與正常人差不多的狀態，植牙的吸菸者也會因為持續吸菸，導致植體萎縮、表面紋路曝露，尼古丁與焦油更容易附著且難以清潔，牙齦持續發炎造成植牙失敗率大幅上升。

國民健康署菸害防制組長羅素英則指出，截至2024年5月，共有2701家合約醫療院所及社區藥局提供戒菸服務，已涵蓋全國99.5%的鄉鎮市區，透過巡迴醫療已達100%，目前也已經免除藥品部分負擔，後續希望將現有的「戒菸門診」型態，持續轉為「門診戒菸」，提高民眾可近性。

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