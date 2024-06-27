奶奶多病纏身 中榮居家醫療遠距監測好放心

爺爺示範居家血氧監測，立即傳送中榮醫護團隊。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕71歲的許陳奶奶罹患風濕性關節炎、肺纖維、心臟衰竭，長期虛弱、呼吸喘、頭暈、胃口差，反覆送急診及住院，後來申請台中榮總遠距照護服務，在家中也能獲得妥善照護及康康追蹤，尤其出現血氧下降或呼吸喘促等異狀時也有24小時待命遠距照護中心立即處置，守護許陳奶奶的生命，也讓家屬備感安心。

台中榮總家醫部主任許碧珊表示，結合資通訊科技，中榮的居家醫療再升級，成立遠距醫療中心，推動各項遠距照護、監測、諮詢等服務；居家醫療與彰化榮民之家醫護團隊合作慢病照護與遠距藥物指導，至今服務268人次，有效下降住民抗乙醯膽鹼藥物的負擔。

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許碧珊指出，去年底推動居家遠距監測計畫，無論在不明症狀的釐清與診斷、慢性疾病的照護或是末期個案的安心居家照護上，總計服務13人次，並啟動882次緊急醫療服務，在在凸顯遠距監測的重要角色與效益。

今年7月，健保署推動「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」即將上路，擴大居家醫療照護，在宅急症照護主要針對肺炎、泌尿道感染，與軟組織感染等3種病症，許碧珊表示，中榮跨領域專業醫療團隊已準備就緒，挑選適合在家中接受針劑抗生素的個案，讓病人可以在熟悉的居家環境中接受治療和照護，減少因住院而產生的焦慮與不適，幫助病人儘快恢復健康和生活功能。

許碧珊表示，符合在宅急症照護條件的病人，院方在急性照護期間會搭配通訊診療，除了醫師提供在宅急症照護及診療服務，護理師會提供居家護理照護、案家自我照護指導及衛教、藥師提供在宅急症藥事照護、呼吸治療師亦對呼吸器使用給予案家自我照護指導，結合資通訊科技的遠距監測居家醫療再升級。

許碧珊醒，若有意為家中長輩或親友申請在宅急症照護服務，可諮詢中榮家庭醫科或有提供在宅醫療服務的醫療院所。

許碧珊示範中榮居家醫療，醫護遠距監測。（記者蔡淑媛攝）

中榮指出結合資通訊科技，居家醫療再升級。（記者蔡淑媛攝）

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