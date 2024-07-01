童醫院率先全國試辦遠距醫療「看醫生」 嘉惠越南台商

童綜合醫院率先全國啟動公益遠距醫療「看醫生」越南試辦計畫，7月1日啟動。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕《通訊診察治療辦法》7月1日修正實施！童綜合醫院率先全國啟動公益遠距醫療「看醫生」越南試辦計畫，童綜合醫院總院長童敏哲與越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞簽署合作備忘錄，讓具有健保身分在越南地區的台商，能夠獲得童綜合醫院提供的優質醫療照護，預計將可嘉惠越南逾8萬多名台商、眷屬及幹部！

健保署副署長龐一鳴表示，「看醫生」公益遠距醫療服務，其實是一項自費服務，但有用到全民健保的身份認證，還有雲端藥歷跟健康存摺，所以在資訊共享的基礎下，讓病人可以接受醫師更好的照顧和治療；因健保法規定在國內就醫才可使用健保，海外就醫需在急迫況狀之下，並用自墊核退的方式，所以，台商自願用自費方式解決醫療問題，這是目前較好的管理方式。

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越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞說，目前在越南的台灣企業約4000家，台商加上眷屬及幹部約8萬多人，過去疫情期間發現台商往返台灣非常不方便，目前台商年紀也慢慢有了，有醫療照顧方面的需求，因相信台灣醫師，經過多次溝通協調，終於促成公益遠距醫療「看醫生」越南試辦計畫，目前以慢性病為主，若試辦成功將造福慢性病人。

台中市衛生局長曾梓展說，這是針對在國外打拚的台商提出的第一個遠距醫療核准的計畫，在台中試辦，法規上是由地方政府核定，但總規劃還是由中央統一來辦理。未來將努力盡量的開放及推廣，如可以在健保藥局領藥，甚至推廣到菲律賓、印尼及印度等只要有台商的地方都可以陸續來開辦。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，以往的通訊診察治療辦法只限離島偏鄉，這次是加入海外的國人，童醫院是第一個試辦，不管是日間或半夜不舒服都可連到急診，對台商是很大的福音，因國外醫療方便性差很多，國外收費也比台灣貴很多，政府推遠距醫療非常好。

童綜合醫院副院長吳肇鑫說，舊的通訊診察治療辦法，只針對國外的外國人，反而國人在國外沒有被照顧到，讓人不忍，才推這項遠距醫療計畫，感謝line跟中華電信以公益出發鼎力相助，沒有收取任何費用，除了慢性病，國人在海外可能也會出現一些急性狀況，需不需要住院、開刀或先回台灣做後續醫療，我們希望做的是全方位的醫療，包括醫療諮詢，希望給海外的國人最大的後盾。

公益遠距醫療「看醫生」越南地區試辦計劃，越南台商可透過LINE連結至童綜合醫院進行線上預約掛號，並使用中華電信的遠距醫療視訊平台看診，由看診的醫師診察、治療並開立處方，並使用線上繳費支付醫療費用，再由家人到醫院藥局領藥，寄送給海外台商。

童綜合醫院總院長童敏哲（左）與越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞簽署合作備忘錄。（記者歐素美攝）

《通訊診察治療辦法》7月1日修正實施！童綜合醫院配合率先全國啟動公益遠距醫療「看醫生」越南試辦計畫。（記者歐素美攝）

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