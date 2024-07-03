48歲男吸菸吃檳榔20年 罹第4期口腔癌

施皓醫師指患者罹患第四期（T4b）口腔癌，已經侵犯顱底及後咽咀嚼肌群。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕48歲的唐先生20多年來喝酒、嚼檳榔，4年前發現右下齒齦有潰瘍，以為是牙周病不在意，潰瘍多月未癒合，經診所轉介至中國醫藥大學附設醫院，確診罹患第四期（T4b）口腔癌，已經侵犯顱底及後咽咀嚼肌群，接受手術切除及重建手術，咬合功能獲得完整保留，能順利正常進食。

中國醫藥大學附設醫牙醫部口腔顎面外科醫師施皓表示，為唐先生採用半邊下顎骨腫瘤廣泛性切除術，與頸部淋巴廓清術完整切除腫瘤，利用左大腿外側自由皮瓣，以特殊設計的鈦金屬骨板進行重建，並以該科獨創改良式多特雷式手術進行重建顳顎關節固定，能維持下顎骨咬合完整度，術後一個月回復正常咀嚼功能並且可正常進食。

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施皓指出，口腔癌位居男性國人癌症發生數及死因第4位，每年發生人數約7千人、死亡人數約3千人，根據國健署統計，第1、2期的5年存活率約為85%與75%，較嚴重的第三、四期為60%與37%，而口腔癌第4期又可分為T4a與T4b，前者五年存活率約40%，後者則是癌症嚴重侵犯至顱底、後咽咀嚼肌群、以及包覆頸動脈等最嚴重的情況，存活率則會低至20%以下。

施皓強調，口腔癌即便手術切除腫瘤後，仍有可能會影響顏面外觀、吞嚥、語言等功能，降低生活品質，而口腔癌病人應早期發現，除戒除菸酒檳榔，避免不合假牙或銳利牙齒截面摩擦產生潰瘍外，若有超過3週未癒合的口腔潰瘍或頸部腫大硬塊持續數週，應儘速就醫尋求檢查，早期治療以便有最好的治療效果。讓口腔癌病人術後恢復正常咬合進食，不再是遙不可及的目標。

施皓醫師為患者手術切除腫瘤及重建手術，完整保留咬合功能，能順利正常進食。（記者蔡淑媛翻攝）

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