南投今年武肺重症43死 老人等高風險族群應加強防範

國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，南投縣衛生局籲民眾接種疫苗，提升保護力。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，根據疾病管制署統計，南投縣今年截至今（5日）天為止，重症數共計457人，並造成43人死亡，縣府衛生局呼籲老人、孕婦、幼童及有慢性病等高風險族群應加強預防，除可接種疫苗提升保護力外，也應避免到人潮聚集處，若到醫院等人潮多的公共場所應佩戴口罩及養成勤洗手、以酒精消毒等良好衛生習慣。

南投縣衛生局表示，國內武漢肺炎正面臨第6波流行期，7月進人高峰期，各縣市確診人數均攀升，根據疾病管制署統計通報，南投縣截至今天為止，重症數共計457人，在全國各縣市確診重症人數中排名第8，並由於南投老人人口比例高，重症患者也大都是老人，造成43人死亡。

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國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，南投縣衛生局提供民眾防疫6招。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，目前流行的新冠變異株以LB.1為主，建議民眾進出人潮密集或密閉場所應戴口罩，並注意手部衛生，以及使用肥皂勤洗手，或以酒精消毒，若出現咳嗽、發燒及流鼻涕等呼吸道症狀，應盡速前往醫院就診，確診後即不上班、不上課，在家休息，避免群聚感染，尤其幼兒、孕婦、慢性病患者與高齡長者等高風險族群，一旦確診易造成重症、併發症，更應加強預防。

南投縣衛生局強調，縣內各衛生局也提供最新版的XBB.1.5新冠疫苗供民眾接種，第1劑只要年滿6個月以上民眾即可接種；第2劑接種對象為65歲以上長者、55至65歲原住及滿6個月以上且有免疫不全及免疫力低下患者，目前南投縣疫苗接種率12.9%，略高於全國平均值11.55%，呼籲民眾踴躍接種疫苗，以提升保護力，預防重症發生。

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