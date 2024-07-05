台南登革熱境外移入+1 醫師即時通報建功

台南市安平區動員社區志工進行環境巡檢及孳生源清除。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市公布第10例境外移入確診病例，為居住在安平區的38歲男性，與家人在6月中旬時前往東南亞旅遊返國後發病，7月4日確診為登革熱。過程經安平區診所定點醫師通報，即時阻斷登革熱疫情傳播鏈，登防中心將頒發通報確診獎金2000元。

衛生局表示，自4月1日起台南市啟動登革熱定點醫師監測計畫，截至7月4日共通報2275例，其中第10例境外移入確診病例為安平區診所定點醫師通報，即時阻斷登革熱疫情傳播鏈，將頒發通報確診獎金2000元。

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台南市安平區動員社區志工進行環境巡檢及孳生源清除。（南市衛生局提供）

衛生局指出，該病例為居住安平區的38歲男性民眾，與家人於6月中旬至東南亞旅遊，返國後於6月28日出現發燒、肌肉痛症狀，並自行服退燒藥未就醫，直至7月2日症狀仍未改善至安平區診所就醫，經定點醫師積極通報採血後，於4日確診為登革熱。

登防中心及衛生所接獲通報，第一時間已前往個案居住地及活動地放置噴霧罐、周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，區公所亦動員社區志工進行環境巡檢及孳生源清除，同時提醒當地醫療院所提高警覺，對於出現疑似症狀之就診民眾，應立即採行必要之感染管制措施，主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業、接觸史、群聚史），並善用登革熱NS1快篩試劑並即時通報。

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