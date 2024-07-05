健康網》打呼常見5原因 改善方法一次看

醫師指出，肥胖、吸菸和飲酒、鼻竇和鼻腔問題、過敏和呼吸道感染、阻塞型睡眠呼吸中止症，都可能是打呼的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常被自己的呼聲吵醒、遭枕邊人嫌棄鼾聲不斷，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，肥胖、吸菸和飲酒、鼻竇和鼻腔問題、過敏和呼吸道感染、阻塞型睡眠呼吸中止症，都可能是鼾聲如雷的原因，可以透過減重、戒菸酒、側睡、治療鼻塞等呼吸道問題、使用呼吸器、止鼾牙套，嚴重者可考慮接受手術治療。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」與網頁說明，當人們睡著後，身體肌肉會放鬆，包括喉嚨和舌頭的肌肉。如果這些肌肉放鬆過度，就可能造成呼吸道縮窄，使空氣通過時不暢順，導致呼吸道的軟組織在空氣流通時產生振動，進而發出打呼聲。若呼吸道狹窄到影響血氧濃度，甚至停止呼吸，就會出現睡眠呼吸中止症。

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常見打呼原因

●肥胖：體重過重會導致上呼吸道周圍的脂肪組織增加，使氣道變窄。睡眠時，鬆弛的脂肪組織可能會阻塞呼吸道，導致打呼，減肥通常可以改善甚至消除打呼問題。

●吸菸和飲酒：吸菸會刺激上呼吸道，導致黏膜腫脹，使氣道變窄。飲酒則會使喉部肌肉過度放鬆，導致打呼。戒菸和避免睡前飲酒有助於減輕打呼。

●鼻竇和鼻腔問題：鼻竇炎、鼻中膈偏曲、鼻息肉等問題，都可能阻礙鼻腔的空氣流通，迫使人用嘴呼吸，導致打呼。

●過敏和呼吸道感染：過敏或感冒導致的鼻塞、咽喉腫脹都可能引起打呼。控制過敏，及時治療感冒，可減輕打呼症狀。

●阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）：這是一種嚴重的睡眠障礙。患者在睡眠時，會反覆出現呼吸暫停，或呼吸氣流顯著減少的問題，發出響亮的打呼聲後，會突然沒有聲音便是暫時停止呼吸。OSA可能導致高血壓、心臟病等健康問題，如果打呼嚴重並伴有白天嗜睡等其他症狀，應及時就醫，排查是否患有OSA。

改善打呼方法

●減重和調整睡姿：肥胖和仰睡是打呼的兩大主要原因。減輕體重和改用側睡可以顯著減輕打呼，必要時可使用防打呼枕等輔助工具。

●戒菸限酒、治療鼻腔問題：吸菸和飲酒都會加重打呼。戒除這些不良習慣，並治療鼻竇炎、鼻中膈偏曲等鼻腔問題，可以改善呼吸，減輕打呼。

●尋求專業醫療協助：對於合併阻塞性睡眠呼吸中止症病患，可能需要使用正壓呼吸器（CPAP）、口腔矯正器等醫療裝置，或接受手術治療。建議諮詢醫生，尋求個人化治療方案。

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