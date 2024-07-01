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天氣炎熱 台中市6月份多達107人熱中暑

2024/07/01 15:01

根據健保署統計，台中市6月份共有107人因熱中暑、熱痙癴或熱水腫就醫，台中市衛生局長曾梓展提醒民眾做好防護。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，根據健保署統計，台中市6月份共有107人因熱中暑、熱痙攣或熱水腫就醫，台中市衛生局長曾梓展提醒民眾做好防護，除了到蔭涼的地方，二是補充水份及電解質，第三是趕快送醫。

台中市衛生局長曾梓展今（1）天出席童綜合醫院遠距醫療「看醫生」記者會，事後媒體詢問其台中市中暑人數及病例。

曾梓展說，根據健保署統計，台中市6月份共有107人因熱中暑、熱痙攣或熱水腫等，跟過度炎熱天氣有相關的疾病送醫，呼籲民眾若有這種情況，第一要讓自己清涼下來，例如到蔭涼的地方，用電扇吹或到有冷氣的地方；第二是補充水份、電解質，這是很重要的，若患者昏迷、嘔吐就不要再給他吃任何東西或喝水，以免嗆到，並要趕快送醫；第三則是就醫。

曾梓展說，以往沒有熱中暑等病例的統計，今年因天氣實在太炎熱，才有這項統計，台中市罹患熱中暑等人數，在全國比例裡面還算好，並沒有特別多。

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