健康網》不只渴了熱了要喝水 13個時刻補水健康一「夏」

營養師提醒，剛起床、想減肥、飯前、按摩前後、飛機上等，都是補水的最佳時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，預防中暑，最重要的就是要多多補充水份了，其實不只是渴了熱了要補水，程涵宇在臉書「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」和部落格發文提醒，有13個常忽略的重要時間點，記得一定要補充水分，正確補水，身體才能健健康康。

●剛睡醒：早上第一件事是補充水分的最佳時間之一。身體經歷了長時間的禁食。為了簡單地開始，在第一杯早上的水中加入半個檸檬，開啟食慾。

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●肚子餓：飢餓和口渴在生理的反應上相當類似，有時候覺得肚子餓，其實是沒有意識到自己是口渴了。大腦將這些觸發因素視為相同。所以，在去食品儲藏室之前，先喝點水。然後過幾分鐘，看看是否能滿足吃的衝動。

●吃飯前：飯前喝水可能會幫助減肥。一項小型研究測試了人們在餐前30分鐘喝500毫升的水，比起整天隨意喝500毫升的水，3個月內瘦約0.7公斤！

●想減肥：水不僅僅是一種無卡路里幫助自己產生飽足感的方式。它還可以加速新陳代謝。在一項研究中，50名超重女孩在早餐、午餐和晚餐前30分鐘喝了2杯水，飲食沒有其他改變。 8週後，他們體重減輕，體重指數和身體組成分數降低。水也會加速燃燒脂肪。

●流汗時：做任何會出汗的活動，如三溫暖、浴缸泡澡、在炎熱、悶熱的天氣裡外出，都會導致身體流失水分。運動也是如此。當肌肉變暖時，身體就會出汗散發熱量，需要用大量的水來降溫。

●運動前中後：需要大量的水來補充你流失的水分。但要喝多少呢？在運動或戶外活動之前，在水壺中裝滿 450~600ml的水；活動時，大約每10-15分鐘喝200至350ml；運動後喝 450至700ml的水。

營養師表示，在運動或戶外活動之前，在水壺中裝滿 450~600ml的水；活動時，大約每10-15分鐘喝200至350 ml；運動後喝450至700ml的水；圖為情境照。（圖取自freepik）

●生病時：生病時補水是感冒好得快的關鍵，腹瀉、嘔吐和發燒等症狀會導致極度失水。一旦出現疾病跡象，務必大量喝水，尤其是在不餓的情況下。遠離酒精飲料。它們會讓身體系統更加乾燥。

●飛機上：有沒有想過為什麼飛行時會感到口乾舌燥？這一切都與海拔高度有關。機艙空氣溼度只有20%甚至更低，而機艙內大約有一半的空氣是從外部流入的。飛機上對肌膚的最大傷害，莫過於是乾燥缺水問題，為了應對超低濕度，一定要多喝水。

●按摩前後：按摩前喝些水，可避免低血容積休克；按摩後喝些水幫助代謝，尤其進行的是深層組織或其他重型按摩後。

●經期前/中：透過在月經前和月經期間喝大量的水來緩解經前不適並減少腹脹。痙攣或頭痛的最大原因之一是脫水；研究發現，多喝水可以縮短月經週期，緩解骨盆疼痛，緩解疼痛。

●下午疲勞：下午3點左右，精力可能已經離開不在座位上了。建議這時候可以喝一大杯水或氣泡水，幫助增加一些活力，可添加檸檬或其他新鮮水果汁來提振情緒。英國營養雜誌指出，身體水分狀態直接影響我們的情緒、記憶力和視覺感知。

●頭痛時：常常頭痛嗎？試試多喝水吧！偏頭痛的首要原因之一是脫水。有些人即使是液體攝取量稍微減少也會引起劇烈頭痛。它還會讓您感覺模糊，在某些情況下甚至需要醫療治療。特別是如果您容易偏頭痛，請隨時隨身攜帶水瓶並記錄攝取量。

●重要活動前：我們大腦幾乎3/4都含有液體，如果水分含量下降得太低，該器官中的血管就會收縮。研究發現，這會影響協調性、短期記憶、專注力和耐力。所以，如果常常感到疲倦和混亂，試試看多喝水，只需喝水就可以幫助腦袋更清晰恢復健康。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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