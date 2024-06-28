南投縣熱傷害25人 衛生局籲民眾謹記3招預防

國內人夏後屢飆高溫，民眾可攜帶手持式電風扇散熱，預防熱傷害。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕國內人夏後屢飆高溫，中央氣象署針對各縣市發布高溫警示，南投縣衛生局統計縣內今年至6月23日止，熱傷害達25人，較4月增加13人，尤其暑假即將來臨，炎熱又潮濕的天氣，民眾容易因身體無法正常調節高溫而發生熱傷害情形，衛生局提醒民眾，進入盛夏務必謹記隨時補充水分等預防熱傷害措施，避免熱傷害上身。

南投縣衛生局指出，常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，其中又以中暑最為嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡，因此，民眾應謹記「3招預防熱傷害」，（1）保持「涼」爽：在穿著上以淺色與透氣材質的衣服為主，嬰幼兒衣著不建議有過多的包覆，尤其外出時，嬰幼兒儘量避免陽光直射，並可攜帶手持式電風扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套或選用適合的防曬用品。（2）「補」充水分：不論在室內或室外，適時適量補充水分，但避免瞬間大量的補充水分或冰水。（3）隨時留心：外出時留意氣象資訊，避免在上午10時到下午2時外出。

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衛生局強調，如果身旁的人出現熱傷害徵兆，應採取「5步驟熱傷害急救」：

1.移至蔭涼通風處：當出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境，移到蔭涼通風處。

2.鬆脫衣物：移除其身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並讓其平躺，足部稍微抬高，若出現有嘔吐現象，則協助側躺保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險。

3.泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，並搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於其頸部、腋窩和鼠蹊部。

4.補充涼水：意識清楚，可給予少許鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若出現意識不清的現象，則不可以給予飲水。

5.儘速送醫：在處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥等等症狀，或超出可以當場處理的情況，應緊急撥打119，尋求醫護人員協助。

此外，中央氣象署為提醒社會大眾注意防範熱傷害，同步於中央氣象署全球資訊網、「生活氣象」APP及Facebook「報天氣」粉絲專頁等處提供高溫資訊，民眾出門前可先查詢相關訊息，穿著合適服裝並做好防曬工作。

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