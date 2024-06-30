健康網》天熱就躲冷氣房？ 醫：小心溫差大於5°C腦中風增4倍

胸腔暨重症專科黃軒表示，如果室內溫度差異大於5°C，原本健康且年齡小於60歲的人，出現急性腦中風的風險就會增加4倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣熱到爆，不少人會走沒幾步就想躲進一旁的冷氣房。但胸腔暨重症專科黃軒表示，一般人面臨溫差變化超過5-10°C以上，易出現頭痛、暈眩、倦怠感、腸胃不適，和心煩意亂等身體不適症候群，甚至好發心血管疾病。另外，如果室內溫度差異大於5°C，原本健康且年齡小於60歲的人，出現急性腦中風的風險就會增加4倍。

未來全球恐逾9成破高溫紀錄

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，據聯合國世界氣象組織（WMO）表示，隨地球暖化，未來5年內（2023至2027）地球有98％機率會突破過去最高溫紀錄。然而，溫度的驟升或驟降、濕度異常變化及懸浮微粒濃度的增高，都對人健康構成嚴重威脅。特別是，這些氣候變化被證實與猝死事件的增加有關。而熱浪是最常見的極端氣候事件之一；一項多國研究顯示，熱浪相關的過量死亡，預計會在「熱帶和亞熱帶」國家/地區增加最多。

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此外，黃軒表示，在一天中的溫度，忽上升（40°C以上體溫）、忽下降（0°C以下體溫）這些都會是危險的條件。因為當一般人面臨溫差變化超過5-10°C以上，易出現頭痛、暈眩、倦怠感、腸胃不適和心煩意亂等身體不適症候群，甚至好發心血管疾病。

每升1°C心血管疾病死亡增3成

黃軒解釋，當週邊氣溫超過30°C時，發生心血管疾病的風險會漸漸升高。尤其是當氣溫超過31.5°C，仍在外面遊走，心血管疾病的風險會增近30％；而每當氣溫上升1°C，整體的心血管疾病死亡風險也會增3％，如果同時伴隨是老年，或糖尿病或其它慢性病，更會提升高溫，引發心血管疾病死亡的風險。

黃軒表示，根據研究顯示，溫差越大猝死的風險就越高。特別是，當全球平均溫度上升時，與溫度相關的死亡率在夏季會以更快、非線性的速度增加。尤其溫度上升2°C時，死亡率的增加速度會特別加快，而超過2.5°C時，風險會顯著增高。

胸腔暨重症專科黃軒表示，當週邊氣溫超過30°C時，發生心血管疾病的風險會漸漸升高；圖為情境照。（資料照）

高低濕度易增熱相關疾病和猝死

黃軒進一步說，而濕度的變化，也會對人體健康造成影響。因為相對濕度的極端變化，會影響人體散熱，進而增加熱相關疾病和死亡的風險。這種風險在老年人和有慢性疾病的人群中尤為顯著。研究人員發現，高濕度會影響人體散熱，這可能導致體溫上升，增加熱相關疾病和死亡的風險；低濕度則可能使皮膚和呼吸道乾燥，尤其患有心肺疾病患者，容易導致猝死。

胸腔暨重症專科黃軒表示，研究人員發現，高濕度會影響人體散熱，這可能導致體溫上升，增加熱相關疾病和死亡的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

高溫和空污會加重呼吸道風險

至於懸浮微粒與猝死關係。黃軒說明，懸浮微粒尤其是PM2.5，已被證實會對心血管系統造成壓力，增加心臟病發作和猝死的風險。在高溫等極端氣候條件下，會促進環境污染物的生成，使空氣品質進一步惡化。而當高溫和污染的結合，會加劇健康問題，如熱衰竭和中暑的風險，同時加重呼吸道和心血管系統的負擔。

胸腔暨重症專科黃軒表示，懸浮微粒尤其是PM2.5，已被證實會對心血管系統造成壓力，增加心臟病發作和猝死的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃軒提醒，根據上述這些數據強調，控制全球暖化在2°C以下的重要性，以及在極端溫度下保護心血管健康的必要性。這也提醒，隨著氣候變化的進程，人體需更加關注溫度變化對健康的影響，並採取適當的預防措施來降低猝死的風險。

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