新冠單週感染恐破10萬 莊人祥：不恢復口罩令

莊人祥指出，口罩配戴仍採取建議作法，不會恢復口罩令。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕新冠肺炎疫情進入第6波，疾管署長莊人祥表示，上週的新冠肺炎併發症個案數已經超過第5波疫情高峰，雖目前還在上升，但應不會超過第4波的疫情，且預估這波疫情高峰落在7月中旬以前，後可能迅速下降或進入高原期，單週併發症個案數約1000例，實際感染人數可能落在10萬人次左右。

近期國內新冠肺炎疫情增溫，且疾管署評估已處流行期，並預期未來仍呈上升趨勢，變異株仍以JN.1為主流，但KP.2的占比持續上升。

請繼續往下閱讀...

莊人祥指出，新冠肺炎住院病例上週達到800餘人，希望在7月中旬以前達到高峰，單週住院人數可能落在1000餘人左右，而一波疫情通常會持續2個月左右，達到高峰後個案數可能迅速減少或維持在高原期，但可預期還要再持續一段時間，發展走向都還要再觀察。

莊人祥也提到，這波疫情的感染者會以輕症為主，預估感染者可能超過9萬，並不排除突破10萬人次，而先前冬天的疫情也沒有採取特別的管制措施，與現在的差異只有進入醫療院所強制配戴口罩，呼籲民眾出入人潮密集處，還是可以配戴口罩。

此外，莊人祥指出，先前已解除醫院強制配戴口罩規定，但醫院仍可以自行規定進入院所是否需要配戴口罩，就中央規範方面，目前新冠肺炎已經不是第五類法定傳染病，若要強制民眾配戴口罩否則開罰，並沒有法源依據，因此在口罩配戴措施方面，仍會採取建議作法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法