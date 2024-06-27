腸病毒疫苗只對A71型有效 醫：防疫首重加強洗手

台南柳營奇美醫院兒童胃腸科主任林舜峯解說腸病毒防疫小撇步。（柳奇提供）

〔記者楊金城／台南報導〕嬰幼兒腸病毒疫情發燒，台南柳營奇美醫院兒童胃腸科主任林舜峯今天（27日）說，台灣目前上市的腸病毒疫苗只針對A71型有保護力，其他型別目前仍無疫苗可以預防，防治首重注意個人衛生及保持良好生活習慣，尤其是加強洗手。

林舜峯表示，腸病毒有幾十種的病毒型，常見引起手足口病及疱疹性咽峽炎，以A71型及克沙奇A型為主、感冒症狀但重症時以肢體麻痺表現的D68型，新生兒腸病毒則是伊科病毒及克沙奇B型較常見。

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林舜峯指出，腸病毒感染多為輕症，治療上以支持性療法為主，但患者若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆時，須盡速至腸病毒責任醫院或大醫院就診。

腸病毒在室溫下可存活數天，但不耐強鹼、高溫、紫外線、含氯漂白水等，林舜峯說，預防上首重注意個人衛生及保持良好生活習慣，尤其是加強洗手，使用肥皂或洗手乳濕洗手，僅用酒精是無法殺死腸病毒。其次是保持均衡飲食、充足睡眠、適度運動以增加免疫力，避免進出擁擠的室內場所；在環境清潔方面，可用市售漂白水稀釋消毒。

林舜峯提醒家長，幼童在安親班、參加夏令營或是出外遊玩時，隨時要注意避免感染腸病毒，若疑似腸病毒感染，請家長帶小朋友先就醫確認，做好隔離措施並注意重症前兆。

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