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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

7旬婦乳癌3期又轉移 雙標靶藥加化療有效打擊腫瘤

2025/01/13 16:59

研究證實，對於HER2陽性且腫瘤較大（超過2公分）或有淋巴結轉移的乳癌病患，若能在手術前接受雙標靶及化學藥物治療，有近5成比例可以達到病理完全緩解。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究證實，對於HER2陽性且腫瘤較大（超過2公分）或有淋巴結轉移的乳癌病患，若能在手術前接受雙標靶及化學藥物治療，有近5成比例可以達到病理完全緩解。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕72歲林姓婦人於幾個月前在右胸摸到腫塊，起初不以為意，不料腫塊隨著時間變大，同時更發現右側腋下也出現腫塊，求診台南市立醫院血液腫瘤科，醫師為患者做粗針切片檢查，病理報告確認為HER-2陽性的右側乳癌近5公分大，電腦斷層檢查更發現合併有右側腋下淋巴結轉移腫瘤，初判罹患第3期乳癌。

血液腫瘤科主治醫師丁育麟與病人討論後，建議暫緩手術，先進行雙重標靶藥物搭配化學治療的「自費新輔助性治療」。經過2次療程（1次療程3週）後，林婦驚訝地發現右乳房與右側腋下的腫塊已經摸不到了；在完成6次療程，檢查影像顯示腫瘤與異常淋巴結幾乎都已消失。

南市醫乳癌治療團隊接著動手術切除林婦病灶，手術後病理報告顯示治療效果良好，已無殘餘的癌細胞。患者持續接受共12次雙標靶藥物的追加治療，逐漸恢復到原先日常生活，近期還能出國，心情雀躍不已。

72歲林姓婦人罹患三期右胸乳癌，在治療前約近5公分大（左圖左上方），在雙標靶藥加上化療療程之後，右胸腫瘤消失（右圖左上方）。（記者王俊忠翻攝）

72歲林姓婦人罹患三期右胸乳癌，在治療前約近5公分大（左圖左上方），在雙標靶藥加上化療療程之後，右胸腫瘤消失（右圖左上方）。（記者王俊忠翻攝）

丁育麟表示，有許多國際性大型臨床研究證實，對於HER2陽性且腫瘤較大（超過2公分）或有淋巴結轉移的乳癌病患，若能在手術前接受雙標靶及化學藥物治療，有近5成比例可以達到病理完全緩解（即手術切除後，腫瘤完全被消除）。達成病理完全緩解的病人，能獲得絕佳長期存活率與更低的癌症復發機率。

林婦起初腫瘤接近5公分大；轉移的淋巴結也有近2公分，在治療後均縮小甚多，病情改善程度讓患者本身也感訝異！林婦術後第1年每3月做1次影像追蹤；第2年至少半年追蹤1次，防範復發。

丁育麟認為，女性朋友往往發現罹患乳癌後感到沮喪無助，但隨著藥物發達，儘早治療有不錯的效果，甩掉癌細胞並非天方夜譚。雙標靶藥注射治療搭配注射的化療，已幫助許多HER2陽性的乳癌病友成功克服癌症。且從2024年12月起，國內健保亦開始給付早期乳癌患者使用雙標靶治療搭配化療，希望能嘉惠更多乳癌病友。

台南市立醫院血液腫瘤科醫師丁育麟指乳癌大於2公分且有轉移者，適合做雙標靶藥加上化療的治療療程。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院血液腫瘤科醫師丁育麟指乳癌大於2公分且有轉移者，適合做雙標靶藥加上化療的治療療程。（記者王俊忠攝）

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