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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

彰基真人布袋戲cosplay宣導癌篩 「笑」果十足

2025/01/13 17:38

向陽關懷舞劇團以真人比例的布袋戲cosplay，演出活潑生動、幽默逗趣的癌篩宣導短劇。（彰基提供）

向陽關懷舞劇團以真人比例的布袋戲cosplay，演出活潑生動、幽默逗趣的癌篩宣導短劇。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院醫學中心今天（13日）舉辦癌症篩檢宣導活動，現場為民眾提供口腔癌、子宮頸癌、大腸癌、乳癌及肺癌等癌症篩檢，向陽關懷舞劇團還以真人扮成布袋戲cosplay，藉誇張吸睛的道具及精彩演出宣導，果真吸引民眾停下腳步，「笑」果十足。

衛生局長葉彥伯表示，今年很多癌症篩檢的年齡與資格都放寬，比如大腸、直腸癌，因為要因應年輕化，所以45歲開始，就可以每2年做一次篩檢；葉彥伯提醒民眾千萬不要忘記，做一項癌症篩檢就有100元禮券，所以5項癌症篩檢都做的話，就有500元禮券，希望民眾多多利用，早期做癌症篩檢，照顧自己的健康。

現場民眾進行口腔癌篩檢。（彰基提供）

現場民眾進行口腔癌篩檢。（彰基提供）

彰基副院長張東浩指出，今年癌篩活動比往年提早開始，原因是國民健康署爭取到相當大的經費進行擴大癌篩，例如大腸癌擴大到45以上~未滿75歲及40歲以上~未滿45歲有家族史；如果符合條件主動來做癌篩，就可得到早期診斷、早期治療的成效，邀請符合條件的民眾到彰基做癌篩，一同促進健康。

抗癌鬥士吳秀樺說，當時掉髮的時候，有接受彰基再出發癌症病友服務中心這個窗口，幫助到她很多，呼籲大家早期篩檢、早期治療，早期看到自己的健康。

向陽社區理事長暨里長游寬棟表示，透過劇情強調癌症篩檢的重要性，加深民眾對癌篩的重視與印象。

抗癌鬥士吳秀樺表示，癌症不可怕，有健康的心態，有健康的身體，就會有容光煥發的每一天。（彰基提供）

抗癌鬥士吳秀樺表示，癌症不可怕，有健康的心態，有健康的身體，就會有容光煥發的每一天。（彰基提供）

游寬棟里長（中）表示，透過劇情強調癌症篩檢的重要性，加深民眾對癌篩的重視與印象。（彰基提供）

游寬棟里長（中）表示，透過劇情強調癌症篩檢的重要性，加深民眾對癌篩的重視與印象。（彰基提供）

彰基連續3年獲得國健署癌症防治績優典範獎，今年全方位癌症防治策進計畫，發展以癌友家庭為中心的關懷社區及照護模式計畫已申請通過，更配合國家防癌政策實行癌症篩檢，並全院動員積極投入癌症防治，運用多元策略包含「及早預防」，辦理社區防癌講座，防制癌症風險因子，提升民眾健康生活型態；「及早發現」，鼓勵符合資格的民眾定期癌症篩檢，早期發現癌化病灶；「及早治療」，篩檢異常個案，專責個管師主動聯絡，協助確診、治療及持續追蹤，提供高品質一站式的個案管理服務。

彰基提供高品質個案管理服務，防癌、癌篩績效卓越，連續3年獲得國健署癌症防治績優典範獎。（彰基提供）

彰基提供高品質個案管理服務，防癌、癌篩績效卓越，連續3年獲得國健署癌症防治績優典範獎。（彰基提供）

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