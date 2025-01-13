自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》三餐重鹹小心高血壓！ 學者推8食物平衡鉀鈉

2025/01/13 17:50

洪泰雄表示，理想的鉀鈉比例為2：1，但現代人飲食多半與此相反，對此他推薦8種富含鉀食物，幫助維持鉀鈉平衡，如奇異果（左）、香蕉（右）；示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，理想的鉀鈉比例為2：1，但現代人飲食多半與此相反，對此他推薦8種富含鉀食物，幫助維持鉀鈉平衡，如奇異果（左）、香蕉（右）；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鈉、鉀兩種電解質不僅影響血壓，還對整體健康具有重要作用。營養學者洪泰雄於臉書發文指出，理想的鉀鈉比例應接近2：1，但現代人飲食習慣剛好反過來是「1：2」，大大增加高血壓風險。對此，他建議攝取8種富含鉀食物，如香蕉、酪梨、奇異果、菠菜等，維持鈉鉀平衡，有助降低血壓、護腎、預防心血管疾病。

鉀鈉平衡才能發揮各自效果

洪泰雄指出，鉀和鈉在人體中有不同的功能，但它們需要維持平衡才能發揮最佳效果。

●鉀的角色：鉀是細胞內主要的陽離子，負責維持細胞內外電位差，穩定神經和肌肉功能；幫助排除多餘的鈉，促進血管放鬆；減少血壓上升的風險，保護心血管健康。

●鈉的角色：鈉是細胞外的主要陽離子，主要作用於調節體液平衡和血容量，促進神經傳導和肌肉收縮。

●不平衡的後果：當鈉攝取過高、鉀攝取不足時，血壓會升高，增加心血管疾病風險。這是因為鈉過量導致血容量上升，增加心臟負擔。鉀攝取不足則減弱了排鈉和血管放鬆的能力。

洪泰雄說明，當鈉攝取過高、鉀攝取不足時，血壓會升高，增加心血管疾病風險。；情境照。（圖取自shutterstock）

洪泰雄說明，當鈉攝取過高、鉀攝取不足時，血壓會升高，增加心血管疾病風險。；情境照。（圖取自shutterstock）

他提到，世界衛生組織（WHO）建議，鉀的每日攝取量應為3500毫克以上，鈉的每日攝取量應低於2000毫克（約5克鹽）。理想比例應為2：1或更高；然而現代飲食中，平均每日鈉攝取量達3000到4000毫克，而鉀攝取量卻僅有2000毫克。實際比例接近1：2（鈉遠高於鉀），這大大增加了高血壓風險。

8高鉀食物 香蕉、菠菜上榜

洪泰雄表示，富含鉀的食物能幫助中和鈉的作用，促進血壓平衡。建議多攝取以下食材：

●水果：香蕉（422毫克／根）、酪梨（708毫克／半顆）、奇異果（215毫克／顆）。

●蔬菜：菠菜（558毫克／100克）、紅薯（337毫克／100克）、番茄（237毫克／100克）。

●其他：毛豆（436毫克／100克）、杏仁（200毫克／100克）。

洪泰雄說明，當鈉攝取過高、鉀攝取不足時，血壓會升高，增加心血管疾病風險。；情境照。（圖取自shutterstock）

洪泰雄說明，當鈉攝取過高、鉀攝取不足時，血壓會升高，增加心血管疾病風險。；情境照。（圖取自shutterstock）

日常減鈉 控制鹽用量很重要

另，洪泰雄表示，減少鈉攝取也很重要，日常應避免高鈉食物，像是加工食品如火腿、香腸、鹹菜；調味料如醬油、味噌、鹽醃食品；平時可用天然香料如大蒜、薑、檸檬汁代替鹽。選擇低鈉版本的調味品，健康烹飪更健康；每天至少攝取3份蔬菜和2份水果，烹調時控制鹽用量，每人每日攝取鹽量不超過5克。

平衡鉀鈉比例有3益處

洪泰雄說，調整鉀鈉比例有多重健康益處，包含：

●降低血壓：鉀能促進腎臟排鈉，減少血液容量，緩解高血壓。

●保護腎臟：減輕鈉對腎臟的負擔，預防慢性腎病。

●預防心血管疾病：高鉀飲食能減少中風和心臟病風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中