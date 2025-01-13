健康網》三餐重鹹小心高血壓！ 學者推8食物平衡鉀鈉

洪泰雄表示，理想的鉀鈉比例為2：1，但現代人飲食多半與此相反，對此他推薦8種富含鉀食物，幫助維持鉀鈉平衡，如奇異果（左）、香蕉（右）；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鈉、鉀兩種電解質不僅影響血壓，還對整體健康具有重要作用。營養學者洪泰雄於臉書發文指出，理想的鉀鈉比例應接近2：1，但現代人飲食習慣剛好反過來是「1：2」，大大增加高血壓風險。對此，他建議攝取8種富含鉀食物，如香蕉、酪梨、奇異果、菠菜等，維持鈉鉀平衡，有助降低血壓、護腎、預防心血管疾病。

鉀鈉平衡才能發揮各自效果

洪泰雄指出，鉀和鈉在人體中有不同的功能，但它們需要維持平衡才能發揮最佳效果。

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●鉀的角色：鉀是細胞內主要的陽離子，負責維持細胞內外電位差，穩定神經和肌肉功能；幫助排除多餘的鈉，促進血管放鬆；減少血壓上升的風險，保護心血管健康。

●鈉的角色：鈉是細胞外的主要陽離子，主要作用於調節體液平衡和血容量，促進神經傳導和肌肉收縮。

●不平衡的後果：當鈉攝取過高、鉀攝取不足時，血壓會升高，增加心血管疾病風險。這是因為鈉過量導致血容量上升，增加心臟負擔。鉀攝取不足則減弱了排鈉和血管放鬆的能力。

洪泰雄說明，當鈉攝取過高、鉀攝取不足時，血壓會升高，增加心血管疾病風險。；情境照。（圖取自shutterstock）

他提到，世界衛生組織（WHO）建議，鉀的每日攝取量應為3500毫克以上，鈉的每日攝取量應低於2000毫克（約5克鹽）。理想比例應為2：1或更高；然而現代飲食中，平均每日鈉攝取量達3000到4000毫克，而鉀攝取量卻僅有2000毫克。實際比例接近1：2（鈉遠高於鉀），這大大增加了高血壓風險。

8高鉀食物 香蕉、菠菜上榜

洪泰雄表示，富含鉀的食物能幫助中和鈉的作用，促進血壓平衡。建議多攝取以下食材：

●水果：香蕉（422毫克／根）、酪梨（708毫克／半顆）、奇異果（215毫克／顆）。

●蔬菜：菠菜（558毫克／100克）、紅薯（337毫克／100克）、番茄（237毫克／100克）。

●其他：毛豆（436毫克／100克）、杏仁（200毫克／100克）。

洪泰雄說明，當鈉攝取過高、鉀攝取不足時，血壓會升高，增加心血管疾病風險。；情境照。（圖取自shutterstock）

日常減鈉 控制鹽用量很重要

另，洪泰雄表示，減少鈉攝取也很重要，日常應避免高鈉食物，像是加工食品如火腿、香腸、鹹菜；調味料如醬油、味噌、鹽醃食品；平時可用天然香料如大蒜、薑、檸檬汁代替鹽。選擇低鈉版本的調味品，健康烹飪更健康；每天至少攝取3份蔬菜和2份水果，烹調時控制鹽用量，每人每日攝取鹽量不超過5克。

平衡鉀鈉比例有3益處

洪泰雄說，調整鉀鈉比例有多重健康益處，包含：

●降低血壓：鉀能促進腎臟排鈉，減少血液容量，緩解高血壓。

●保護腎臟：減輕鈉對腎臟的負擔，預防慢性腎病。

●預防心血管疾病：高鉀飲食能減少中風和心臟病風險。

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