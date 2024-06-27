健康網》8大國家腸病毒疫情升溫！ 醫：打完疫苗再出發

幼兒感染腸病毒7天內，一定要密切觀察病情變化及留意重症前兆，也可以於出國前施打疫苗避免重症；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假來臨，許多家長會帶小朋友出國玩，要記得帶小孩去打疫苗。醫師陳菁兒表示，國際旅遊注意清潔，戴口罩勤洗手，小心腸病毒感染引發疫情。腸病毒重症前兆會有嗜睡、活力不佳、肌躍型抽搐、持續嘔吐、心跳加快等症狀，可接踵腸病毒71型疫苗，預防重症。

禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒在臉書粉專「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發文表示，目前台灣腸病毒疫情仍處流行期，傳播風險持續。此外，國人最愛去的旅遊地點日本，也面臨腸病毒疫情增溫，又以關西地區拉警報！其他像是韓國，新加坡等東南亞國家，目前也是流行期。

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密切觀注腸病毒重症

她提到，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，其中感染腸病毒71型，最容易導致嚴重的併發症。幼兒感染腸病毒7天內，一定要密切觀察病情變化及留意重症前兆，也可以於出國前施打疫苗避免重症。腸病毒重症的前兆：嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力；肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）；持續嘔吐；呼吸急促或心跳加快。

腸病毒重症前兆會有嗜睡、活力不佳、肌躍型抽搐、持續嘔吐、心跳加快等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

腸病毒71型疫苗

●施打年齡：新生兒2個月以上可以施打。

●保護力：完成完整疫苗接種，保護力可達5年。

●常見不良反應：發燒。

●感染過腸病毒，還是要接種腸病毒A71型疫苗，不需考慮是否感染過腸病毒。

台灣周邊國家腸病毒疫況

中國：疫情呈上升趨，已累積超過33萬例。

日本：腸病毒案例為十年新高，日本關西爆發手足口病，大阪、奈良、京都、鹿耳島，已發布手足口症警報。

香港：腸病毒已累積134例，高於2022-2023年同期。

澳門：爆發兩起托兒所集體感染案例。

泰國：截至6/5，腸病毒案例已累計18,876例。

韓國：6-7月為韓國腸病毒流行期，5月檢出比例高達80%。

越南：截至6/9，腸病毒案例較去年同期增長155.1%，重症病例為47例。

新加坡：今年腸病毒升高至每日新增50例，為去年1.7倍。

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