高榮南院推智慧叫號 醫院旁小7購物也不怕過號

透過智慧叫號系統，在高榮台南分院旁的7-ELEVEN買東西，也可以即時掌握各科看診進度及公車資訊。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕高雄榮民總醫院台南分院新設心導管室及智慧醫療管中心，今（13）日揭牌，除了有助於提升相關檢查與治療效率，透過智慧叫號系統，在醫院旁的7-ELEVEN買東西，也可以即時掌握各科看診進度，不用擔心過號。

心導管室及智慧醫療管中心揭牌

高榮南院心導管室斥資7600萬元，引進全新的「全數位雙向心導管X光儀器」，院長鄭名芳表示，該設備運用X光透視技術，能夠即時呈現高解析度的動、靜態血管影像，有助於精確診斷血管異常並即時處置，且因採用低輻射設計，顯著降低患者和醫療人員的輻射暴露。

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心導管室主要進行包括急慢性冠心症的經皮冠狀動脈介入治療（PTCA）、動靜脈瘻管狹窄的經皮血管成形術（PTA），以及治療房室傳導阻滯或病態竇房結症候群的永久性人工心律調節器植入術（PPM）。今天由國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發、高雄榮民總醫院院長陳金順、高榮南院院長鄭名芳等人揭牌。

高榮南院心導管室斥資7600萬元，引進全新的「全數位雙向心導管X光儀器」。（記者劉婉君攝）

鄭名芳表示，「智慧醫療管理中心」成立，象徵高榮台南分院在次世代數位轉型道路上又跨一大步。以臨床照護為基礎的AI預警系統，結合先進的數據分析技術，能即時監控患者病情並提供高精準度的風險預測。而人工智慧、大數據語言模型與醫療專業知識結合，配合國家政策從提升診療精準度到全面簡化醫療流程，提供院內及社區患者更周全、更完善的醫療服務品質。

例如智慧叫號系統，民眾即使一次掛2個不同的診別，只要坐在候診間，就可輕鬆監看各個科別的看診進度及公車資訊，同時也擴展至醫院旁的7-ELEVEN及對面的榮民之家，利用醫院官網也可以即時掌握。

鄭名芳說，透過AI人工智慧，提升醫療品質也減少紙張使用量，未來還有物流機器人可以協助醫護人員搬運血漿等，或是由機器人協助登錄資料，並規劃人工智能上肢及下肢復健機器人。

高榮南院心導管室、智慧醫管中心揭牌。（高榮台南分院提供）

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