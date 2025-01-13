自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

嘉市補助婚後孕前健檢 完成4癌篩還可抽好禮

2025/01/13 16:38

嘉義市衛生局長廖育瑋說明成人預防保健擴大服務對象，呼籲民眾多利用。（記者王善嬿攝）

嘉義市衛生局長廖育瑋說明成人預防保健擴大服務對象，呼籲民眾多利用。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕衛生福利部國民健康署今年起擴大公費癌症篩檢、成人預防保健服務對象，嘉義市政府衛生局響應中央政策，加碼篩檢獎勵，即日起到6月，符合資格民眾完成四癌篩檢，可抽家電、禮券等好禮；嘉市並推動「婚後孕前健康檢查補助」，鼓勵已婚、還未生育市民孕前評估生育風險，孕育健康下一代。

嘉義市副市長林瑞彥、市衛生局長廖育瑋等人今宣布健康新政策，除中央擴大公費癌症篩檢、成人健檢年齡，嘉市今年青年補助再加碼，推動「婚後孕前健康檢查補助」，設籍滿6個月以上市民、已婚男女未生育且女性未懷孕者可申請，男性補助3項檢查價值約600元，女性補助7項檢查價值約2000元，鼓勵已婚夫妻孕前評估生育風險，預防先天性遺傳疾病。

兩名癌友分享抗癌過程，33歲王小姐因發現脖子上有腫塊，就醫檢查發現罹患淋巴癌，幸好及早檢查發現，目前已完成治療療程；另名癌友陳玫君說，感謝市府隨垃圾車廣播、東區衛生所電話提醒她參加篩檢，讓她及時發現乳癌，希望大家多利用篩檢、守護健康。

嘉義市衛生局結合中央推出健康新政策。（記者王善嬿攝）

嘉義市衛生局結合中央推出健康新政策。（記者王善嬿攝）

廖育瑋說，近年癌症發生年齡有下降趨勢，國健署今年起放寬公費癌篩年齡、擴大服務，包括子宮頸抹片檢查，新增補助25至29歲婦女每3年1次；人類乳突病毒（HPV）檢測服務，新增補助35、45、65歲女性，當年度1次；乳房X光攝影檢查，擴大補助40至74歲婦女，每2年1次；糞便潛血檢查，擴大補助45至74歲、40歲至44歲有家族史，父母、兄弟姊妹、子女曾患大腸癌者，每2年1次；胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），有肺癌家族史者放寬補助40至74歲女性、45至74歲男性，50至74歲重度吸菸者，每2年1次。

廖育瑋表示，國健署「成人預防保健服務」對象，也新增補助30至39歲民眾，每5年1次，除原本血液、尿液、BC型肝炎檢查外，增加尿酸檢驗、健康諮詢等項目，呼籲市民多加利用。

癌友今現身說法抗癌歷程，鼓勵民眾及早檢查、守護健康。（記者王善嬿攝）

癌友今現身說法抗癌歷程，鼓勵民眾及早檢查、守護健康。（記者王善嬿攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中