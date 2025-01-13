嘉市補助婚後孕前健檢 完成4癌篩還可抽好禮

嘉義市衛生局長廖育瑋說明成人預防保健擴大服務對象，呼籲民眾多利用。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕衛生福利部國民健康署今年起擴大公費癌症篩檢、成人預防保健服務對象，嘉義市政府衛生局響應中央政策，加碼篩檢獎勵，即日起到6月，符合資格民眾完成四癌篩檢，可抽家電、禮券等好禮；嘉市並推動「婚後孕前健康檢查補助」，鼓勵已婚、還未生育市民孕前評估生育風險，孕育健康下一代。

嘉義市副市長林瑞彥、市衛生局長廖育瑋等人今宣布健康新政策，除中央擴大公費癌症篩檢、成人健檢年齡，嘉市今年青年補助再加碼，推動「婚後孕前健康檢查補助」，設籍滿6個月以上市民、已婚男女未生育且女性未懷孕者可申請，男性補助3項檢查價值約600元，女性補助7項檢查價值約2000元，鼓勵已婚夫妻孕前評估生育風險，預防先天性遺傳疾病。

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兩名癌友分享抗癌過程，33歲王小姐因發現脖子上有腫塊，就醫檢查發現罹患淋巴癌，幸好及早檢查發現，目前已完成治療療程；另名癌友陳玫君說，感謝市府隨垃圾車廣播、東區衛生所電話提醒她參加篩檢，讓她及時發現乳癌，希望大家多利用篩檢、守護健康。

嘉義市衛生局結合中央推出健康新政策。（記者王善嬿攝）

廖育瑋說，近年癌症發生年齡有下降趨勢，國健署今年起放寬公費癌篩年齡、擴大服務，包括子宮頸抹片檢查，新增補助25至29歲婦女每3年1次；人類乳突病毒（HPV）檢測服務，新增補助35、45、65歲女性，當年度1次；乳房X光攝影檢查，擴大補助40至74歲婦女，每2年1次；糞便潛血檢查，擴大補助45至74歲、40歲至44歲有家族史，父母、兄弟姊妹、子女曾患大腸癌者，每2年1次；胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），有肺癌家族史者放寬補助40至74歲女性、45至74歲男性，50至74歲重度吸菸者，每2年1次。

廖育瑋表示，國健署「成人預防保健服務」對象，也新增補助30至39歲民眾，每5年1次，除原本血液、尿液、BC型肝炎檢查外，增加尿酸檢驗、健康諮詢等項目，呼籲市民多加利用。

癌友今現身說法抗癌歷程，鼓勵民眾及早檢查、守護健康。（記者王善嬿攝）

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