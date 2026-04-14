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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天氣變熱別忽略補水！ 醫警血液變濃恐引發肺栓塞

2026/04/14 11:41

預防肺栓塞關鍵在於避免久坐、適時活動並補充水分，尤其高溫環境下，更應養成定時喝水習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防肺栓塞關鍵在於避免久坐、適時活動並補充水分，尤其高溫環境下，更應養成定時喝水習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸漸變熱，如果再加上久坐族又補水不足，可能要小心肺栓塞。東元綜合醫院衛教資料指出，曾有一名貨車司機因工作的關係，必須長時間開車，可能因為少喝水出現胸痛送醫，檢查後確診為肺栓塞。

東元綜合醫院心臟內科醫師卜詩筠曾在東元綜合醫院網站上說明，一名貨車司機，經常開車在南北往來途中，因為工作的關係飲食不太正常，天氣炎熱，也沒有多喝水的習慣，另一方面也可能因為工作上要開車不方便喝太多水。他在感覺到右側胸部突發性的異常疼痛，深呼吸時更為疼痛，甚至痛到晚上不能好好睡覺，輾轉就醫，後來診斷是肺栓塞，經住院治療後順利出院。

他推測這位貨車司機，因為久坐開車、天氣炎熱、流汗體液流失過多，再加上喝水補充不足，造成血液黏稠，容易在下肢靜脈或骨盆腔形成血栓。如果血栓順著血液回流跑到肺部動脈血管就會造成肺栓塞，需要使用抗凝血劑治療。

卜詩筠說明，臨床上肺栓塞是不容易診斷的疾病，因其常常多重表現而沒有專一性，包括胸痛、心悸、呼吸喘、頭暈、暈厥、咳血等，也常常需要與其他心肺疾病作鑑別診斷。其嚴重度也有很大的變異，從輕度到大量肺栓塞都有可能，如果是大量血栓造成的肺栓塞立刻就會有生命危險。

卜詩筠也提醒，久坐不動、行動不便、肥胖、下肢骨折外傷、癌症、懷孕或口服避孕藥，都會增加肺栓塞的風險，大家一定要多喝水留意熱傷害。

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