擅停血壓藥恐失智風險高 控制血壓就是保護大腦

聖馬爾定醫院神經內科醫師葉柏延（左）呼籲，控制血壓就是保護大腦延緩老化。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣邁入人口高齡化，失智症成為受關注的公共健康議題。神經內科醫師呼籲，高血壓與認知功能退化以及失智症都有密切相關，尤其在中年階段就罹患高血壓而未妥善治療，其大腦退化速度與風險更高，控制血壓就是保護大腦延緩老化，保有未來的健康生活品質。

「高血壓是許多腦部疾病的共同風險因子，從微小中風到血管性失智，都與它息息相關。」天主教聖馬爾定醫院神經內科醫師葉柏延指出，高血壓會對腦部血管造成長期的慢性損傷，包括血管硬化、血流減少與白質病變，這些改變雖然不一定馬上出現症狀，但會逐漸破壞腦部神經網絡，影響記憶力、反應速度與執行力，甚至引發失智症。

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根據國內研究與臨床觀察，未控制的高血壓患者，較易罹患輕度認知障礙，這是介於正常老化與失智之間的過渡狀態，部分患者可能會進展為阿茲海默症或血管性失智。

葉柏延說，很多患者對降壓藥物存有誤解，擔心長期服藥會傷腎，因此選擇自行減藥或停藥，甚至轉而尋求偏方。根據「2022年台灣高血壓治療準則」與國際研究共識，不控制的高血壓對腎臟與腦部的傷害遠比藥物本身更嚴重。

除了平均血壓的高低，血壓的波動幅度也是影響腦部健康的重要因素。文獻指出，血壓長期劇烈變化者，其認知功能退化與失智風險也相對升高。因此，血壓控制的目標不僅是達到數值「漂亮」，更要保持穩定、避免劇烈起伏。

葉柏延提醒，健康的生活型態能有效輔助血壓控制，包括低鹽飲食（如DASH得舒飲食）、規律運動、控制體重、戒菸限酒及減壓等；如經生活調整仍無法達標，則應遵醫囑使用降壓藥物，並定期監測腎功能、電解質與蛋白尿，才能真正保護心腦健康。

葉柏延呼籲，成年人都應養成定期測量血壓的習慣，如果有血壓問題，應規律就醫，並遵從醫囑追蹤治療，不要輕信偏方或自行調整用藥。「控制血壓，其實就是在保護大腦。比起害怕吃藥，更可怕的是慢性腦損傷正在你毫無察覺中，一點一滴累積」。

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