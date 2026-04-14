自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

擅停血壓藥恐失智風險高 控制血壓就是保護大腦

2026/04/14 11:51

聖馬爾定醫院神經內科醫師葉柏延（左）呼籲，控制血壓就是保護大腦延緩老化。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院神經內科醫師葉柏延（左）呼籲，控制血壓就是保護大腦延緩老化。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣邁入人口高齡化，失智症成為受關注的公共健康議題。神經內科醫師呼籲，高血壓與認知功能退化以及失智症都有密切相關，尤其在中年階段就罹患高血壓而未妥善治療，其大腦退化速度與風險更高，控制血壓就是保護大腦延緩老化，保有未來的健康生活品質。

「高血壓是許多腦部疾病的共同風險因子，從微小中風到血管性失智，都與它息息相關。」天主教聖馬爾定醫院神經內科醫師葉柏延指出，高血壓會對腦部血管造成長期的慢性損傷，包括血管硬化、血流減少與白質病變，這些改變雖然不一定馬上出現症狀，但會逐漸破壞腦部神經網絡，影響記憶力、反應速度與執行力，甚至引發失智症。

根據國內研究與臨床觀察，未控制的高血壓患者，較易罹患輕度認知障礙，這是介於正常老化與失智之間的過渡狀態，部分患者可能會進展為阿茲海默症或血管性失智。

葉柏延說，很多患者對降壓藥物存有誤解，擔心長期服藥會傷腎，因此選擇自行減藥或停藥，甚至轉而尋求偏方。根據「2022年台灣高血壓治療準則」與國際研究共識，不控制的高血壓對腎臟與腦部的傷害遠比藥物本身更嚴重。

除了平均血壓的高低，血壓的波動幅度也是影響腦部健康的重要因素。文獻指出，血壓長期劇烈變化者，其認知功能退化與失智風險也相對升高。因此，血壓控制的目標不僅是達到數值「漂亮」，更要保持穩定、避免劇烈起伏。

葉柏延提醒，健康的生活型態能有效輔助血壓控制，包括低鹽飲食（如DASH得舒飲食）、規律運動、控制體重、戒菸限酒及減壓等；如經生活調整仍無法達標，則應遵醫囑使用降壓藥物，並定期監測腎功能、電解質與蛋白尿，才能真正保護心腦健康。

葉柏延呼籲，成年人都應養成定期測量血壓的習慣，如果有血壓問題，應規律就醫，並遵從醫囑追蹤治療，不要輕信偏方或自行調整用藥。「控制血壓，其實就是在保護大腦。比起害怕吃藥，更可怕的是慢性腦損傷正在你毫無察覺中，一點一滴累積」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中