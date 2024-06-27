健康網》怒罵孩子好後悔 心理師：表達歉意4技巧

心理師提醒，若看到孩子因被罵後難過的神情而後悔時，或許可以溫柔的話語跟孩子道歉；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕日常生活中，可能因為趕時間而孩子卻拖拖拉拉不肯配合，或是孩子不聽話而忍不住大聲責罵，但如果看到孩子驚恐或委屈的表情而感到懊悔，想要道歉，卻又不知如何做的時候，心理師提供4技巧，分別為「習慣成自然」、「描述事件」、「避免責備」，以及「別找藉口」，透過溫柔語言建立親子關係。

台北市童伴心理治療所所長蔡百祥在臉書粉專「蔡百祥臨床心理師」分享案例指出， 在家族聚會上，家人們相聚一堂，小珮（化名）的媽媽急著讓小珮趕快吃完飯，但小珮吃得很慢，顯得有些緊張。媽媽一再催促，甚至動怒責罵了小珮，讓小珮感到難過哭了起來。媽媽這時心中掠過一絲猶豫：「我應該向孩子道歉嗎？該如何開口呢？」

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蔡百祥指出，每位父母都會在與孩子相處中，遇到需要道歉的時刻。但什麼時候才是向孩子道歉的時候？又該說些什麼呢？

●習慣成自然

蔡百祥表示，在生活中的各種小時刻，都可以是道歉的時機。當然，這並不表示無時無刻不斷道歉。而是當我們發現自己做出不太合適的舉動時，都應該向孩子道歉。

●描述事件

蔡百祥指出，可以坦誠地向孩子描述發生的情況，包括自己做得不好的地方，可以說：「你大喊大叫，然後我也跟著生氣了。這讓你感到害怕了，我很抱歉。」透過溫柔且明確的描述，孩子往往也能理解並體諒父母。

●避免責備

他也提醒，當開始道歉，要避免轉而責怪孩子。無論指責孩子做了什麼，都不能解決問題。

●別找藉口

蔡百祥強調，不要將生活中的壓力當作為發脾氣的藉口。我們應該對自己的行為負責，而不是尋找藉口逃避。道歉時，要真心誠意，且尊重孩子的感受，不要強迫孩子接受道歉；在道歉後，用自己的行動證明自己的誠意，並等待孩子準備好接受道歉和重新建立情感聯繫。

蔡百祥覺得，透過跟孩子討論出「不同的處理方法」，讓雙方都能有更好體驗，從中建立更加健康、和諧的親子關係。

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