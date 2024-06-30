乳房超音波檢查 孕期哺乳期都能做

▲懷孕或哺乳期若發現乳房有腫塊，可以接受乳房超音波檢查，釐清原因；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／陳尹陽

台灣近幾年癌症資料分析顯示，年輕型乳癌患者增加，約有45%屬於停經前、年齡不到50歲的年輕患者，加上女性生育年齡逐年延後，孕婦罹患乳癌的個案愈來愈多。若在懷孕期間及產後1至2年內罹患乳癌，腫瘤侵襲性較高，預後也比較差。

在懷孕哺乳期間，乳房因荷爾蒙變化，導致血管增生、乳小葉及乳管增生等因素，原有乳房良性病變如纖維囊腫、纖維腺瘤也可能會在孕期因荷爾蒙因素而產生改變。更重要的是，孕期相關的乳癌也容易被忽略。孕期的脹奶或是哺乳期的塞奶，導致乳房腫脹和硬塊等症狀，常被認為是正常的生理變化而不以為意，而延誤了就醫檢查的時機。

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懷孕或哺乳期間摸到乳房有腫塊時，常有人會猶豫是否要就醫，也擔心影響胎兒或是餵奶。的確此階段的婦女不宜接受乳房攝影，檢查工具則以乳房超音波為主。乳房超音波是非侵入式檢查，是預防性健檢及腫塊評估的最佳工具。

孕期乳癌易被忽略 超音波能早期發現

過去觀念認為，懷孕或哺乳期不適合做乳房超音波檢查，但事實上這個階段的超音波能達到早期發現和治療的效果，對於哺乳期的塞奶或是乳腺炎，除了可以準確的評估嚴重程度外，更可以同時做初步的處置如抽吸，或是膿液引流；針對懷疑的腫瘤也可以馬上執行粗針穿刺，對腫瘤做完整的診斷。

可以在孕期至哺乳期間安排一次乳房超音波檢查，確保孕期中母體健康，並給產後哺餵母乳一份保障。在停止哺乳或完全退奶之後，也要記得再回診檢查，確定乳房是否有從懷孕哺乳期回復。如果是有明顯臨床上的症狀，像是摸到硬塊、局部疼痛、皮膚紅腫或是乳頭有不正常分泌物等，也建議直接就醫檢查，才能及早發現，及早治療。

（作者為台安醫院進化總院乳房外科醫師）

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