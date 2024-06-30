健康網》炎熱恐引發心臟病 吃冰也會！

近期天氣持續炎熱，不少人憂心會造成心臟疾病發作。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部表示6月開始統計至26日，全國熱傷害就醫人數為563人次，超越去年6月的517人。近期天氣炎熱，不時傳出有人心臟病發或是有胸悶等症狀而就醫的情形。宇平診所心臟內科醫師劉中平要特別提醒，吃冰也可能因過度降溫，刺激交感神經而引發頭暈，以及更加需要警戒的心臟疾病。

劉中平受訪時表示，近期確實遇到不少患者有心跳加速與胸悶的情形。會有這些情形，主要原因是汗流太多引發脫水，脫水將造成血液變得黏稠。而溫度上升刺激神經，將引發頭暈等症狀；同時炎熱使血管擴張，也會使心跳加速。

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另外劉中平想提醒的風險行為是「吃冰」。因為食道在心臟的正後方，以及胃部在心臟下方，吃下0度的「冰」有可能使身體的溫度變化快速，刺激交感神經，有誘發心臟病之風險，不可不慎。

國健署引用美國心臟協會之說明，呼籲心臟病患者、50歲以上及體重過重之民眾，應特別注意暑熱對身體造成的傷害，在中午至下午3點應避免到戶外活動；外出時盡量穿著通風、淺色衣物、穿戴帽子及太陽眼鏡以避免熱傷害，並多補充水分。

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