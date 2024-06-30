健康網》1碗麵線含鈉量就超標 這樣煮「鈉直接去半」

營養師指出，不論是麻油麵線、蚵仔麵線，還是絲瓜麵線，普通的一碗麵線（熟重100克），含鈉量約略在2500毫克，已超過一日上限（2000毫克）；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人想到鈉超標，會直接聯想到重鹹、重口味的食物，以為吃清淡一點就沒事，但是「麵條」竟可能是鈉過量的元凶！營養師蔡正亮表示，一碗普通麵線含鈉量約2500毫克，已超過1日上限（約2500毫克），建議生麵線放入深底鍋，開大火煮至少5分鐘，撈起後再放在冷水裡洗滌一次，所有湯水倒掉別再拿來煮湯，至少能少一半以上的鈉。

蔡正亮在臉書「蔡正亮營養師專欄教室」發文指出，不論是麻油麵線、蚵仔麵線，還是絲瓜麵線，但你可知道，普通的一碗麵線（熟重100克），含鈉量已超過一日上限（2000毫克），約略在2500毫克；麵線製作過程，為了拉長、增加韌度，會加入大量的鹽水，因此提高了鈉含量。

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營養師表示，麵線製作過程，為了拉長、增加韌度，會加入大量的鹽水，因此提高了鈉含量；情境照。（資料照）

他表示，鈉本身會抓住水分，使血壓升高，有高血壓的民眾經常避開醬料、沾醬，胸有成足的以為，這樣就能減鈉低鹽，殊不知看似單薄的細長麵線，居然隱藏超高的鈉含量。

想要減鈉，他分享改善小撇步，喜歡吃麵線，可以自己煮，生麵線放入深底鍋，開大火煮至少5分鐘，讓麵線表面的鹽流失，煮熟麵線撈起後，放在冷水裡洗滌一次，所有湯水請倒掉，絕對別再拿來煮湯。

他指出，整個聽起來，或許有點繁瑣，但上述方式，至少可減少一半以上的鈉，吃起來負擔少了一大半。

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