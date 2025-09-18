罕見！9歲女童染A流上體育課 併發「橫紋肌溶解症」雙腿無法行走

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，橫紋肌溶解症是肌肉急速損傷導致細胞壞死，嚴重時可能造成腎臟受損，甚至危及生命（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名9歲黃姓女童日前感染A型流感，退燒後返校上課，可是小腿仍持續痠痛，她不以為然照常參加體育課跑步。結果小腿痠痛加劇，甚至痛到無法行走，緊急送至衛福部彰化醫院就醫，經診斷為罕見的「橫紋肌溶解症」。彰化醫院小兒科主任馬瑞杉提醒，感染流感後務必充分休息，避免過度運動，以免引發嚴重併發症。

彰化醫院指出，黃小妹到院時已經無法行走，經了解，一週前出現咳嗽、發燒、肌肉痠痛等症狀，經診所檢驗確診A流，她服藥數日後症狀緩解，便返校上課，並在體育課進行跑步、丟飛盤等活動。不料之後小腿疼痛加劇，甚至僵硬到無法行走，緊急送醫檢查才確認是橫紋肌溶解症。

黃姓女童表示，雖然腿痛仍硬撐著上體育課，跑步後腿部更痛、僵硬，才趕緊告訴媽媽。（彰化醫院提供）

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，檢查發現黃小妹的肌酸磷化酶（CPK）指數高達1萬以上（正常值應小於300 U/L），確診橫紋肌溶解症。經住院治療5天，已康復出院。

馬瑞杉解釋，橫紋肌溶解症是肌肉急速損傷導致細胞壞死，常見原因包含過度運動、長時間壓迫、藥物或毒性物質影響，甚至感染病毒。嚴重時可能造成腎臟受損，甚至危及生命。流感雖然常見肌肉痠痛，但併發橫紋肌溶解症的案例相當罕見。他研判，黃小妹可能在流感尚未痊癒時就參加劇烈運動，加上未使用克流感等抗病毒藥物，導致復原延遲，最終誘發橫紋肌溶解症。

馬瑞杉提醒，雖然目前尚未進入流感流行期，但預計冬天感染情況會大增，10月起公費流感疫苗將開打，建議符合資格者盡早接種，其他人也可自費施打，以降低重症風險。他強調，一旦確診流感，即使不符合健保給付，最好仍考慮自費使用抗病毒藥物，並且避免劇烈運動，以免病情惡化。

醫師提醒，感染流感後務必充分休息，避免過度運動，以免引發嚴重併發症。（彰化醫院提供）

彰化9歲女童感染A流，退燒後未多休息，就開始上體育課，結果小腿酸痛到無法行走，就診後發現竟併發「橫紋肌溶解症」，緊急住院治療。（彰化醫院提供）

