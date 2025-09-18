自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

罕見！9歲女童染A流上體育課 併發「橫紋肌溶解症」雙腿無法行走

2025/09/18 14:29

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，橫紋肌溶解症是肌肉急速損傷導致細胞壞死，嚴重時可能造成腎臟受損，甚至危及生命（彰化醫院提供）

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，橫紋肌溶解症是肌肉急速損傷導致細胞壞死，嚴重時可能造成腎臟受損，甚至危及生命（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名9歲黃姓女童日前感染A型流感，退燒後返校上課，可是小腿仍持續痠痛，她不以為然照常參加體育課跑步。結果小腿痠痛加劇，甚至痛到無法行走，緊急送至衛福部彰化醫院就醫，經診斷為罕見的「橫紋肌溶解症」。彰化醫院小兒科主任馬瑞杉提醒，感染流感後務必充分休息，避免過度運動，以免引發嚴重併發症。

彰化醫院指出，黃小妹到院時已經無法行走，經了解，一週前出現咳嗽、發燒、肌肉痠痛等症狀，經診所檢驗確診A流，她服藥數日後症狀緩解，便返校上課，並在體育課進行跑步、丟飛盤等活動。不料之後小腿疼痛加劇，甚至僵硬到無法行走，緊急送醫檢查才確認是橫紋肌溶解症。

黃姓女童表示，雖然腿痛仍硬撐著上體育課，跑步後腿部更痛、僵硬，才趕緊告訴媽媽。（彰化醫院提供）

黃姓女童表示，雖然腿痛仍硬撐著上體育課，跑步後腿部更痛、僵硬，才趕緊告訴媽媽。（彰化醫院提供）

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，檢查發現黃小妹的肌酸磷化酶（CPK）指數高達1萬以上（正常值應小於300 U/L），確診橫紋肌溶解症。經住院治療5天，已康復出院。

馬瑞杉解釋，橫紋肌溶解症是肌肉急速損傷導致細胞壞死，常見原因包含過度運動、長時間壓迫、藥物或毒性物質影響，甚至感染病毒。嚴重時可能造成腎臟受損，甚至危及生命。流感雖然常見肌肉痠痛，但併發橫紋肌溶解症的案例相當罕見。他研判，黃小妹可能在流感尚未痊癒時就參加劇烈運動，加上未使用克流感等抗病毒藥物，導致復原延遲，最終誘發橫紋肌溶解症。

馬瑞杉提醒，雖然目前尚未進入流感流行期，但預計冬天感染情況會大增，10月起公費流感疫苗將開打，建議符合資格者盡早接種，其他人也可自費施打，以降低重症風險。他強調，一旦確診流感，即使不符合健保給付，最好仍考慮自費使用抗病毒藥物，並且避免劇烈運動，以免病情惡化。

醫師提醒，感染流感後務必充分休息，避免過度運動，以免引發嚴重併發症。（彰化醫院提供）

醫師提醒，感染流感後務必充分休息，避免過度運動，以免引發嚴重併發症。（彰化醫院提供）

彰化9歲女童感染A流，退燒後未多休息，就開始上體育課，結果小腿酸痛到無法行走，就診後發現竟併發「橫紋肌溶解症」，緊急住院治療。（彰化醫院提供）

彰化9歲女童感染A流，退燒後未多休息，就開始上體育課，結果小腿酸痛到無法行走，就診後發現竟併發「橫紋肌溶解症」，緊急住院治療。（彰化醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中