自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

檳榔如「口中煙火」！新竹台大分院籲三合一族群「口中除三害」

2025/09/18 14:34

新竹臺大分院表示，中壯年族群是台灣經濟與家庭的重要支柱，但卻是頭頸癌最主要的受害者。示意圖。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院表示，中壯年族群是台灣經濟與家庭的重要支柱，但卻是頭頸癌最主要的受害者。示意圖。（新竹臺大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕菸不離手加檳榔不離口及酒不離身的三害組合族群注意了！新竹台大分院分析，不少勞力工作者常咬檳榔提神，但卻可能因「口中煙火」而罹癌，其中檳榔是導致口腔癌與頭頸癌的重要致癌因子，提醒三合一的族群應提早做檢查，並戒除「口中三害」。

據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新診斷的頭頸癌病人中，口腔癌占比最大，有超過7成在確診時已屬第三期以上，也就是中晚期，另據2023年台灣癌症登記資料，口腔癌在45至59歲男性癌症發生率中名列前茅，明確反映該年齡層高風險行為（如嚼檳榔、吸菸、飲酒）仍普遍存在。

新竹臺大分院腫瘤醫學部醫師李明璟指出，中壯年族群是台灣經濟與家庭的重要支柱，但卻是頭頸癌最主要的受害者。患者除面對疼痛與復健期長的身體折磨，還得接受語言功能、吞嚥能力甚至外觀的改變帶來的心理衝擊。

而三害組合的風險更達常人123倍，研究指出，吃檳榔多合併吸菸與飲酒行為，形成所謂的「三害組合」，除可能增加治療困難度，也顯著提升復發與轉移的機率，大幅縮短存活期，提醒三害組合族群可參加全台超過50家醫療院所的「戒檳門診」，及早戒除檳榔這個「沉默殺手」，並定期檢查、強化健康意識，可遠離罹癌風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中