檳榔如「口中煙火」！新竹台大分院籲三合一族群「口中除三害」

〔記者洪美秀／新竹報導〕菸不離手加檳榔不離口及酒不離身的三害組合族群注意了！新竹台大分院分析，不少勞力工作者常咬檳榔提神，但卻可能因「口中煙火」而罹癌，其中檳榔是導致口腔癌與頭頸癌的重要致癌因子，提醒三合一的族群應提早做檢查，並戒除「口中三害」。

據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新診斷的頭頸癌病人中，口腔癌占比最大，有超過7成在確診時已屬第三期以上，也就是中晚期，另據2023年台灣癌症登記資料，口腔癌在45至59歲男性癌症發生率中名列前茅，明確反映該年齡層高風險行為（如嚼檳榔、吸菸、飲酒）仍普遍存在。

新竹臺大分院腫瘤醫學部醫師李明璟指出，中壯年族群是台灣經濟與家庭的重要支柱，但卻是頭頸癌最主要的受害者。患者除面對疼痛與復健期長的身體折磨，還得接受語言功能、吞嚥能力甚至外觀的改變帶來的心理衝擊。

而三害組合的風險更達常人123倍，研究指出，吃檳榔多合併吸菸與飲酒行為，形成所謂的「三害組合」，除可能增加治療困難度，也顯著提升復發與轉移的機率，大幅縮短存活期，提醒三害組合族群可參加全台超過50家醫療院所的「戒檳門診」，及早戒除檳榔這個「沉默殺手」，並定期檢查、強化健康意識，可遠離罹癌風險。

