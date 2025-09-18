新研究：基因突變患者 阿斯匹靈助預防大腸直腸癌復發

研究發現，曾罹患大腸直腸癌且帶有特定基因突變的人每天服用阿斯匹靈，可顯著降低復發風險。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典1項針對常見止痛藥阿斯匹靈預防癌症療效的大型臨床試驗表明，曾罹患大腸直腸癌且帶有特定基因突變的人每天服用阿斯匹靈，可顯著降低復發風險。

根據《衛報》（The Guardian）報導，該研究發表於《新英格蘭醫學》期刊上。瑞典卡羅林斯卡醫學院的實驗負責人馬特林（Anna Martling）教授和她的團隊，在瑞典、挪威、丹麥和芬蘭的醫院招募3500多名接受過大腸直腸腫瘤切除手術的患者。團隊針對其中2980名患者進行基因檢測後發現：有1103人（約佔37%）的基因中帶有一種與大腸直腸癌相關的生物途徑「PI3K」的突變。

這些基因帶有突變的病人被分成2組，分別在手術後接受每天160毫克阿斯匹靈，或安慰劑的治療，治療為期3年。試驗結果顯示，服用阿司匹林的病人癌症復發機率比安慰劑組低了55%。

研究顯示，這類帶有基因變異的人更容易受到阿斯匹靈抗癌特性影響。阿斯匹靈似乎透過減少發炎、干擾「PI3K」途徑，以及抑制血小板活性來發揮抗癌作用。血小板可能會包圍腫瘤細胞，使這些細胞躲避免疫系統攻擊。

馬特林指出，研究結果凸顯對所有大腸直腸癌患者進行基因檢測的必要性，唯有如此才能找出帶有「PI3K」突變、可能從阿斯匹靈中受益的人。她補充，阿斯匹靈是一種可廣泛取得且非常便宜的藥物。馬特林補充，約40%大腸大腸直腸癌患者帶有「PI3K」突變。

值得注意的是，阿斯匹靈長期服用存在風險。在本次試驗中，有4名患者出現與阿斯匹靈相關的嚴重不良反應，包括過敏反應、胃腸道出血和腦出血。2組病人中共有4名患者死亡，其中1人可能死於阿斯匹靈的不良反應。

