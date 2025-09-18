退休老師3週內從正常變臥床 醫：不是失智！

中榮利用腦膜炎／腦炎病原體多標的核酸檢測以及隱球菌抗原檢測 搭配傳統培養方式增加診斷準確率。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕88歲退休教師林先生原本頭腦清晰，今（2025）年1月起開始間歇性發燒、劇烈咳嗽，症狀持續2個月，後來病情急轉直，短短3週從完全能自理生活；突然退化到臥床，認知功能變差、失禁、反應遲鈍等症狀，家人以為是失智，就醫台中榮總檢查，並非失智或中風，而是隱球菌感染併發腦膜炎，死亡率3成。

台中榮總感染科醫師陳永峻指出，患者罹患隱球菌性腦膜炎，經給予抗黴菌藥物治療後病況改善，但年紀大，陸續出現腎功能不全、偽膜性腸炎、菌血症、血球過低等病況，醫療團隊像闖關打怪一樣，把他從鬼門關搶救回來，住院2個月後病況穩定出院，現在可以說話、走路，認得家人了。

隱球菌常出現在鳥類糞便和土壤中，常接觸鴿子、野鳥、流浪貓、潮濕土壤的人，可能吸入孢子潛伏體內，免疫力差時就會發病，隱球菌最愛攻擊腦部和肺部，其中腦膜炎最嚴重，10週內死亡率高達24%到47%。

陳永峻表示，隱球菌性腦膜炎早期症狀不明顯，頭痛、發燒、噁心、疲倦、記憶力變差、走路不穩，或輕微意識改變等，很容易被誤認是感冒、中風或失智，如果沒有及早發現治療，可能造成永久性神經損傷甚至死亡。

陳永峻提醒，免疫功能較差的人要避免接觸野生禽鳥、潮濕土壤等高風險環境，出現持續頭痛、發燒、視力模糊、走路不穩、日夜顛倒、記憶力變差或意識改變等神經症狀時，要提高警覺趕快就醫，早期發現、治療，可以降低死亡率和後遺症風險。

世界衛生組織在2022年把隱球菌列為優先關注的真菌病原體，健保統計，台灣2002到2015年共有6647例新發隱球菌感染，發生率從每十萬人1.48例上升到2.76例，中榮10年來，隱球菌性腦膜炎共147例，年齡中位數60歲，整體死亡率近3成，目前利用腦膜炎/腦炎病原體多標的核酸檢測以及隱球菌抗原檢測搭配傳統培養方式增加診斷準確率。

高風險族群包括HIV感染者、器官移植患者、長期使用免疫抑制劑或類固醇的人、癌症病人及高齡慢性病患者。就算治療成功，仍有10%到70%的患者可能有後遺症，要特別小心。

顯微鏡下的隱球菌。（記者蔡淑媛翻攝）

台中榮總感染科醫師陳永峻指出，隱球菌性腦膜炎早期症狀不明顯，容易與感冒、中風或失智搞混，如果沒有及早發現治療，死亡率高達3、4成。（記者蔡淑媛攝）

