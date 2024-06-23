全台「烤番薯」！彰化北斗中午近37度 彰化醫院急診忙翻

今天天氣高溫炎熱！彰化秀傳醫院急診室湧病患。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕全台「烤番薯」！中央氣象署今天（23日）針對12個縣市發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，其中彰化縣最高溫出現在上午近11點的北斗鎮36.5度，許多人熱到渾身不舒服，彰基與秀傳醫院就湧入許多疑似中暑病患，所幸吊點滴與相關治療後都恢復活力。

根據中央氣象署上午資料顯示，台灣整個西半部一片紅通通像是「烤番薯」，今（23）日白天基隆市、台北市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

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彰化縣今天上午11點最高溫為北斗鎮的36.8度，高居全台高溫前100名中的第8名，田中鎮36.4度排名第10名，溪湖鎮36.2度排名全台第15名，北斗、田中與溪湖為彰化縣高溫前3名；彰化市進德路則有36.1度排名第17名。還不到中午彰化秀傳與彰基醫院就有許多前往就診的病患，疑似因為在戶外曝曬過久感到渾身不舒服來就診，也有許多高燒、A流或新冠確診的病患；所幸疑似中暑者都沒有生命危險，醫院給予吊點滴等醫療照護後都恢復活力。

彰基呼籲今天全天高溫炎熱，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份，若一定要待在戶外最好也尋求陰涼處避免烈日曝曬。室內則應保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或以冰袋降溫等，遠離高溫環境。

根據中央氣象署上午11點資料顯示，台灣整個西半部一片紅通通像是「烤番薯」。（翻攝氣象署官網）

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