健康網》腎臟不好要注意！ 營養師曝水中毒3原因

營養師指出，長時間或高強度運動後，如果僅補充大量的水而不補充電解質，會增加水中毒的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣炎熱，需要時常補充水分以防脫水，不過若喝太多水或喝太快小心水中毒。營養師曾筱庭表示，水中毒3原因，包括：過量攝入水分、腎臟功能受損、激烈運動後過量飲水。

喝太多水確實可能會導致水中毒？曾筱庭於臉書粉專「Ting營養師的日常食光」發文提到，確實，水中毒這種情況也稱為低鈉血症。是由於過量的水攝入導致體內的鈉水平過低，破壞了體內的電解質平衡，但水中毒原因並非單純水喝太多而已。

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水中毒3原因

●過量攝入水分：短時間內攝入大量的水，會導致體內的水分過量。

●腎臟功能受損：腎臟無法有效排出過量的水，可能導致水中毒。腎臟功能受損或慢性腎病患者更容易發生水中毒。

●激烈運動後過量飲水：長時間或高強度運動後，由於大量出汗導致電解質流失，如果僅補充大量的水而不補充電解質，會增加水中毒的風險。

水中毒的症狀有哪些？她指出，輕度症狀為頭痛、噁心、嘔吐、身體乏力、疲倦、腹脹、頻繁排尿；重度症状為頭暈、意識模糊、肌肉痙攣、抽搐、呼吸困難、 意識喪失、昏迷。

水中毒4預防

●適量飲水：根據個人需求和活動量調整飲水量，通常建議每天飲用約每公斤體重30到40c.c.的水，但具體數量應視個人情況而定。

●平衡電解質：長時間或高強度運動後，應特別注意補充含有電解質的飲料或食物，幫助維持體內電解質平衡。

●分次飲水：避免在短時間內大量飲水，可以用吸管或分次小口飲用，讓身體有足夠時間處理攝入的水分。

●注意腎臟健康：健康均衡飲食，定期檢查腎臟功能，確保其正常運作。若有腎臟問題，需特別注意水分攝取是否需要調整。

飲水對健康非常重要，但過量的水攝入可能會導致水中毒，曾筱庭指出，特別是在短時間內大量飲水或在腎臟功能受損的情況下。保持適量飲水，注意電解質平衡，是預防水中毒的關鍵。了解自己的身體需求，根據活動量和環境調整飲水量，有助於避免水中毒的風險

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