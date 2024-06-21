健康網》夏至解暑 中醫：多吃苦菜類除燥又養心

中醫指出，夏至來臨除了避免日曬、預防中暑，也可適當補充瘦肉、魚蛋類、苦菜類食物養心；作息宜晚臥早起，順應時節；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏至之後，白晝越來越短，黑夜越來越長，天氣日漸炎熱，扶原中醫診所中醫師吳俞璇指出，在夏至是陽氣最旺，陰氣開始生長的時節。中醫認為「暑易傷氣­」，此時要避免日曬，預防中暑，也可適當補充瘦肉、魚蛋類、苦菜類食物養心；作息宜晚臥早起，順應時節。也可自行製作菊藍香荷茶、銀荷麥冬茶消暑。

吳俞璇在臉書粉專「扶原中醫診所」發文表示，由於夏至炎熱，人們出汗較多，汗孔張大，容易受到風寒濕邪的侵襲，且夏至伏陰在內，所以乘涼、喝冷飲、吹冷氣都要適當，進行身體鍛煉也需選在早晨或傍晚進行，而且不宜太過劇烈。

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多食苦味 補心養陰

吳俞璇提到，夏至陽盛於外，人體的能量消耗快，容易吃不好、睡不沉，天氣炎熱，人們喜歡貪涼飲冷，消化功能相對減弱，此時飲食宜清淡不宜肥甘厚味，要多吃五穀雜糧，以寒其體。不可過食熱性食物，以免助熱；不可過食冷食，以免損傷脾胃；厚味肥膩之品宜少勿多，以免化熱生風。適當補充瘦肉、魚類、蛋類。另外苦味食物具有除燥祛濕、清涼解暑、促進食慾等作用，盛夏為火，火屬心，還可多吃苦菜類蔬菜，如苦瓜、香菜等以助心氣。

起居晚臥早起 午睡宜神

吳俞璇建議，夏天的白天可以多工作活動一些時間，早起晚臥。由於夏至晝長夜短，陽氣盛極，陰氣初始，人受其影響，睡眠時間自然縮短，但這並不影響人體健康，因為順應就是對身體最好的養護。在順應自然的過程中，陰陽得以保持動態平衡。此外，中醫理論認為，午時（上午11時～下午1時）是一天之中陽氣最盛、陰氣初始的時刻，午時小睡一會兒，可以很好地滋陰護陽，使陰陽平衡。

吳俞璇指出夏至後，陽氣旺盛，人體各臟器水分消耗大，清熱消暑的同時要注意保護陽氣，以下提供幾種中藥茶供民眾參考，既能消暑又補氣。

中醫建議茶飲

1.銀荷麥冬茶

藥材：金銀花6克、荷葉6克、枸杞6克、麥門冬6克、紅棗5枚。

煮法：以上藥材以冷水沖洗10秒後，加入850cc水煮沸，再燜15分鐘後即可飲用。

功效：金銀花可清熱、荷葉能消暑、散熱，枸杞子補養肝腎、能美顏，麥門冬可滋陰潤燥；能用來調理夏季發生的頭暈、乏力等症狀。

2.菊藍香荷茶

藥材：杭菊花6克、板藍根3克、薄荷3克、香薷3克、羅漢果1枚（敲破）、紅棗5枚。

煮法：以上藥材以冷水沖洗10秒後，加入850cc水煮沸，再燜15分鐘後即可飲用。

功效：杭菊花可清瀉暑熱、板藍根清熱解毒、薄荷辛以發散，涼以清熱，香薷能外袪暑邪而解表，又能內化濕濁而和中，羅漢果有清熱潤肺、化痰止咳功效；能用來調理夏季喝太多冷飲所帶來的不適等症狀。

夏至湯品

1紫菜綠豆排骨湯

材料：排骨、紫菜、綠豆、薑絲。

做法：排骨砍成小段，薑拍破。紫菜泡開洗淨，綠豆浸泡。鍋中放滿水，放入排骨、薑絲同煮。水燒開後撈去浮沫。煮約1小時，下綠豆。約半小時後放入紫菜，燒開後關小火燉約1小時。根據個人口味加少許鹽或雞精。

2荷葉茯苓粥

材料：荷葉1張，茯苓50克，粳米或小米100克，白糖適量。

做法：先將荷葉煎湯去渣，把茯苓、洗淨的粳米或小米加入湯中，同煮為粥，出鍋前放入適量白糖即可。

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