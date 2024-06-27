《金田一》日聲優腦出血病逝 醫建議：9種人應定期檢查

日本聲優松野太紀因右腦出血病逝，醫師建議年滿35歲、有糖尿病、心臟病、高血壓、高血脂、抽菸、喝酒、肥胖及頸動脈狹窄或家族史的人，應接受定期檢查。（圖取自社群平台「X」）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本聲優松野太紀，曾配《金田一少年之事件簿》動畫主角金田一一、《犬夜叉》鋼牙等知名角色，今日由經紀公司表示，因右腦出血（俗稱腦中風）病逝，享年56歲。樂生療養院神經內科醫師賴軍皓建議，年滿35歲、有糖尿病、心臟病、高血壓、高血脂、抽菸、喝酒、肥胖及頸動脈狹窄或家族史的人，都應定期進行頸動脈超音波檢查，藉由超音波，早日揪出血管病變以預防中風。

賴軍皓指出，腦出血主要是腦血管的病變或硬化造成，與生活習慣、糖尿病、高血壓、心臟病等8大危險因子有關，如果出現表情不對稱、雙手無法抬高平舉、講話不清晰其中一種症狀時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療黃金3小時。

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衛福部指出，腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，終生的發生率是6分之1；依據衛生福利部國人十大死因統計顯示，腦血管疾病均為國人10大死因的第2-4位，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命。可以藉由健康的飲食與生活型態、治療積極控制三高來預防。

預防腦中風6招

●控制三高數字：高血壓、高血糖、高血脂個案發生中風的風險分別是非三高個案的2.84倍、2.86倍及2.37倍。若發現有三高問題，務必尋求專業醫療協助，如需用藥，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，將三高數值控制在血壓<140/90mmHg、醣化血色素<7%、低密度脂蛋白膽固醇<100mg/dl。

●選擇健康飲食：掌握3少2多原則，即少調味品、低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖；建議每日鈉的攝取量少於2.4公克（相當於6公克的食鹽，1茶匙）。

●養成規律運動：維持每週五次（或至少3次）、每次30分鐘，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。

●維持健康體重：肥胖（超過理想體重20%以上）會增加高血壓、冠心病、心衰竭或中風的風險，建議BMI維持在18.5-24之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分。

●拒絕菸酒危害：直接吸菸或被動吸入二手菸、過度飲酒，都會增加罹患中風的風險，鼓勵民眾要立即主動戒菸、節酒。

●定期健康檢查：國民健康署提供40-64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括血壓、血糖、血脂、BMI、腰圍、等心臟病重要危險因子的檢查。及早發現身體異常，調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

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