失智者照顧協會「智迎光社福館」揭牌 立委籲增預算

何欣純立委（左3）今天出席「智迎光社福館」揭牌儀式，感謝失智者照顧協會長期對失智長者與家屬的陪伴與支持。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕中華民國失智者照顧協會「智迎光社福館」今天舉行揭牌儀式，民進黨立委何欣純出席時回想，年輕時面對外婆失智的家人照顧經驗，並提及台灣邁入超高齡社會，長照不僅是設置關懷據點，也應投注一定比例預算在失智症照顧支持陪伴，減輕照顧者及被照顧者的負擔。

何欣純感性表示，以個人經歷來說，年輕時看到外婆好似失智這個狀況，當時媽媽的娘家，全家人為了照顧外婆，心情和情緒都受影響，整個家族不知如何是好，有人說是「老人囝仔性」，就如協會理事長邱百誼所講：「失智者要當作小孩或小小孩來照顧」，但是早年一般人大多沒有概念，回想起這段歷程，心存感恩特別感謝失智者照顧協會23年來的用心付出，對長者以及給家屬的陪伴與支持。

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何欣純並提到，上週和衛生福利部次長呂建德關切探討2025及2026年的長照制度和預算，9百多億的長照預算中有增加照顧失智症跟防護的計劃。衛福部去年6月統計，台灣老年人口即將突破20%，在超高齡社會下，失智症人口也攀升。目前台灣失智症盛行率約7.99%，65歲以上共約35萬人，同時超過23萬名失智家庭照顧者可獲得支持。

何欣純說指出，社會越來越開放，醫療越來越進步，觀念也在改變，系統性體制化在醫療、長照丶社福方面，能夠好好來照顧失智症的長者，台灣邁入超高齡社會，甚至要如何來面對防範失智問題，所以和衛生福利部開始討論研究在今年跟明年以計畫推展，希望在台中可以投入更多的資源來照顧更多人，支持陪伴更多家庭。

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