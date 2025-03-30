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小兒外科醫師面臨斷層 屏基洪慶憲堅持20餘載守護兒童
〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（3月30日）是國際醫師節！根據台灣小兒外科醫學會統計，全台目前僅73名小兒外科醫師活躍於臨床；屏東基督教醫院小兒外科主任醫師洪慶憲就是其中之一，63歲的他堅守在屏東已27年，至今仍是屏北地區唯一一位小兒外科醫師，他說「選了就要甘願，我樂在其中！」。
洪慶憲是台南人，中國醫藥大學醫學系畢業，先於彰化基督教醫院任職6年，後至屏東基督教醫院服務，行醫逾30年，今年是投入小兒外科的第28年；洪慶憲說，在接受外科醫師訓練時，本來考量整形外科，但受限於條件時間，加上喜歡小孩子、小兒外科接觸範圍廣，最終選擇小兒外科，記得年輕時看診，還會被突然尿尿的小朋友噴得全身都是，後來學會很快用手去擋。
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洪慶憲表示，小兒外科常見手術就是闌尾炎、疝氣、包皮等問題，另先天膽道閉鎖、尿道下裂、腎盂輸尿管阻塞、膀胱輸尿管逆流等也要處理，比較特殊的，行醫以來遇過5、6例腹裂畸型，內臟直接逸出體外，要用手術修補，也在20年前遇過新生兒嘴巴裡長了一個約半個頭大的畸胎瘤，後來也成功取出，這麼少見的病例，一般外科醫師沒有辦法處理。
「小兒外科每一次碰到手術都像是初學者」，洪慶憲說，特殊病例在小兒外科常是5、6年才碰到一次，等於要學得比別人快，所以有時看完門診吃個便當就要跑去外縣市觀摩特殊手術，一點一滴學起來 。
在台灣一年有30多萬新生兒的年代，洪慶憲一天最多要開20幾台刀，缺人也只能天天值班，早期他曾經一年365天每天值班，光急診的闌尾炎手術就開了100例；那時小孩生得多，平常一個月各種手術要開5、60台，寒暑假則到7、80台，常常星期日帶家人去餐廳吃飯時收到醫院通知，得馬上趕回急診，因為小孩子病程變化快，一定要馬上處理。
「如今每月手術降至約10台」，洪慶憲說，現在出生率低，產前超音波發達，有較大問題可終止妊娠，個案減少，小兒外科醫師收入相對不好，年輕醫師加入願意低，醫生少、值班多，人力當然越來越少；但小兒手術不能當大人的縮影來開，病程變化、年紀、體重、術後處理都不同，這是小兒外科存在的重要性。
洪慶憲回憶，他曾收到一份很特別的禮物，一名闌尾炎開刀的8歲男孩，出院後用自己存下的100元零用錢買了幾顆櫻桃，放在用壁報紙做成的甜筒狀容器中，在回診時送給他，令人感動。即使一路走來寂寞辛苦，他仍樂在其中，還計畫要行醫到70歲。
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