小兒外科醫師面臨斷層 屏基洪慶憲堅持20餘載守護兒童

屏東基督教醫院小兒外科主任洪慶憲對小朋友相當親切，深受信賴。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（3月30日）是國際醫師節！根據台灣小兒外科醫學會統計，全台目前僅73名小兒外科醫師活躍於臨床；屏東基督教醫院小兒外科主任醫師洪慶憲就是其中之一，63歲的他堅守在屏東已27年，至今仍是屏北地區唯一一位小兒外科醫師，他說「選了就要甘願，我樂在其中！」。

洪慶憲是台南人，中國醫藥大學醫學系畢業，先於彰化基督教醫院任職6年，後至屏東基督教醫院服務，行醫逾30年，今年是投入小兒外科的第28年；洪慶憲說，在接受外科醫師訓練時，本來考量整形外科，但受限於條件時間，加上喜歡小孩子、小兒外科接觸範圍廣，最終選擇小兒外科，記得年輕時看診，還會被突然尿尿的小朋友噴得全身都是，後來學會很快用手去擋。

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洪慶憲表示，小兒外科常見手術就是闌尾炎、疝氣、包皮等問題，另先天膽道閉鎖、尿道下裂、腎盂輸尿管阻塞、膀胱輸尿管逆流等也要處理，比較特殊的，行醫以來遇過5、6例腹裂畸型，內臟直接逸出體外，要用手術修補，也在20年前遇過新生兒嘴巴裡長了一個約半個頭大的畸胎瘤，後來也成功取出，這麼少見的病例，一般外科醫師沒有辦法處理。

「小兒外科每一次碰到手術都像是初學者」，洪慶憲說，特殊病例在小兒外科常是5、6年才碰到一次，等於要學得比別人快，所以有時看完門診吃個便當就要跑去外縣市觀摩特殊手術，一點一滴學起來 。

屏東基督教醫院小兒外科洪慶憲主任醫師長年守護屏東縣兒童的健康。（記者羅欣貞攝）

在台灣一年有30多萬新生兒的年代，洪慶憲一天最多要開20幾台刀，缺人也只能天天值班，早期他曾經一年365天每天值班，光急診的闌尾炎手術就開了100例；那時小孩生得多，平常一個月各種手術要開5、60台，寒暑假則到7、80台，常常星期日帶家人去餐廳吃飯時收到醫院通知，得馬上趕回急診，因為小孩子病程變化快，一定要馬上處理。

「如今每月手術降至約10台」，洪慶憲說，現在出生率低，產前超音波發達，有較大問題可終止妊娠，個案減少，小兒外科醫師收入相對不好，年輕醫師加入願意低，醫生少、值班多，人力當然越來越少；但小兒手術不能當大人的縮影來開，病程變化、年紀、體重、術後處理都不同，這是小兒外科存在的重要性。

洪慶憲回憶，他曾收到一份很特別的禮物，一名闌尾炎開刀的8歲男孩，出院後用自己存下的100元零用錢買了幾顆櫻桃，放在用壁報紙做成的甜筒狀容器中，在回診時送給他，令人感動。即使一路走來寂寞辛苦，他仍樂在其中，還計畫要行醫到70歲。

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