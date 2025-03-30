健康網》憋尿10大傷害排行 尿路感染只排第5 它最嚴重

醫師表示，尿路感染在憋尿10大傷害中排行第5，嚴重者會引起急性腎盂腎炎、腎膿瘍、敗血症，膀胱破裂最嚴重排第1；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星柯以柔日前因忽冷忽熱，反覆發燒未退，住院檢查治療，確診為大腸桿菌感染泌尿道，造成腎臟發炎，治療8天後，才平安出院。腎臟科醫師洪永祥指出，泌尿道感染與憋尿行為有關，在憋尿10大傷害中排行第5，而排名前4名分別為膀胱破裂、膀胱憩室、慢性腎衰竭及突發性血壓升高。

洪永祥診所院長洪永祥在新書《腎臟求救中》指出，憋尿是指感到需要排尿的情況下，刻意忍住或延遲排尿的行為，長期下來會讓膀胱處在極度膨脹的狀況，導致膀胱缺氧、血液循環變差、尿液逆流、神經功能失調。尤其長輩憋尿嚴重者，輕者排尿不順，重者可能導致中風、心肌梗塞等生命危險。

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洪永祥說，憋尿對身體造成的傷害，依嚴重程度區分，前10大排行如下：

膀胱破裂 最嚴重併發症

●第1名：膀胱破裂

憋尿時間過長或憋尿時劇烈活動，可能導致膀胱破裂，這是最嚴重的併發症，可能導致腹腔內感染、失血性休克等，需要及時就醫，進行手術治療。

●第2名：膀胱憩室

憋尿可能導致膀胱壁肌肉虛弱，或需用力收縮膀胱排尿，久而久之膀胱壁肌肉不均勻增厚，排尿時又因尿路阻塞，尿液往較薄的膀胱壁亂竄，形成大小不一的膀胱憩室；積尿排不乾淨，可能引發慢性尿道感染，甚至產生膀胱結石或癌症。

●第3名：慢性腎衰竭

憋尿可能造成腎臟功能受損，進而導致腎衰竭和尿毒症。研究顯示，憋尿時間過長會使腎臟血流量減少，進而損害腎絲球的過濾功能，時間一久造成腎臟萎縮，須終身洗腎。

醫師指出，憋尿可能造成腎臟功能受損，導致腎衰竭和尿毒症。研究顯示，憋尿時間過長會使腎臟血流量減少，時間一久造成腎臟萎縮，須終身洗腎；示意圖。（圖取自shutterstock）

突發性血壓升高 小心中風

●第4名：突發性血壓升高

憋尿會導致膀胱腫脹，進而刺激交感神經系統，使血管收縮、血壓升高。若引發突發性高血壓，會造成急性腦血管與心血管梗塞等危及生命的症狀，意即憋尿會憋到中風、心肌梗塞！

●第5名：泌尿道感染

柯以柔的細菌感染泌尿道即屬此類。洪永祥說，憋尿會使尿液在膀胱中滯留，超過6小時易引起細菌繁殖，增加尿路感染風險，嚴重者會引起急性腎盂腎炎、腎膿瘍，甚至敗血症等。

●第6名：頻尿、急尿與尿失禁

憋尿可能會導致膀胱過度充盈、容量增加、膀胱壁肌肉過度伸展、神經功能失調，進而導致肌肉疲勞和無力，造成頻尿、急尿，或是只要大笑、爬樓梯都會漏尿的尿失禁。

●第7名：泌尿道結石與血尿

憋尿會導致尿液過度濃縮產生結晶，泌尿道結石與血尿的機率大增，通常後腰到下腹會出現痠痛、絞痛、割痛等劇烈疼痛症狀；大結石可能導致腎臟與輸尿管水腫，以及急性腎損傷。

醫師指出，憋尿可能會造成膀胱壁肌肉過度伸展、神經功能失調，進而導致肌肉疲勞和無力，造成頻尿、急尿，或是只要大笑、爬樓梯都會漏尿；情境照。（圖取自shutterstock）

慢性攝護腺炎 射精也會痛

●第8名：慢性攝護腺炎

憋尿會增加攝護腺的壓力和壓迫，導致腫脹充血，也會造成細菌進入攝護腺，促使慢性攝護腺炎發生。常見症狀包括：畏冷發燒、下背痛、會陰部、睪丸、陰莖疼痛、尿液無法一次排淨、頻尿，且排尿、排便、射精時會疼痛。

●第9名：尿道狹窄與排尿困難

憋尿可能會使尿道括約肌與逼尿肌縮放不協調，導致尿道狹窄，最後導致想要排尿也排不出來！排尿困難會引起膀胱輸尿管逆流、輸尿管水腫、腎臟水腫等，嚴重者需要手術治療。

●第10名：下腹痛與腰痛

憋尿可能導致腹壁、腰部、骨盆底肌肉緊繃，長期下來造成腰椎過度彎曲或肌筋膜炎，導致不明原因下腹痛和腰痛。

洪永祥醫師著作《腎臟求救中》。（獨売出版提供）

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