健康網》它天然「瘦瘦菜」 醫：啟動代謝開關控糖又護心

醫師指出，想啟動代謝可以吃「瘦瘦菜」地瓜葉，可長期食用、沒有副作用；而且本身具控糖、抗癌、護心顧肝、護眼抗老等效果，堪稱全方位綠金菜。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱瘦瘦針（筆）的GLP-1受體促效劑（腸泌素），因為有控血糖幫助瘦身效果，風靡全球。不過遺傳優生科醫師張家銘指出，這種方式雖然效果快，但也容易伴隨肌肉流失、一停藥就復胖等副作用。而有研究指出，吃地瓜葉也能促進身體分泌GLP-1，啟動代謝，是比瘦瘦針溫和的「瘦瘦菜」，可長期食用；而且本身具控糖、抗癌、護心、肝等效果，堪稱全方位綠金菜。

瘦瘦針vs地瓜葉 相同機制但走法不同

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，地瓜葉不只是青菜，也是天然的代謝開關，它便宜，好吃，而且極度營養。從一開始我們只是為了補纖維，到後來發現它可以抗發炎、抗氧化、降血糖，到現在，科學研究甚至證實，它有辦法刺激我們自己體內分泌GLP-1。這條路徑，正是當今醫界熱門的「瘦瘦針」所依賴的核心機轉。

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根據2015年發表在《Molecular Nutrition & Food Research》的研究，地瓜葉中富含的咖啡醯奎寧酸類（如綠原酸），能促進腸道L細胞分泌GLP-1，也就是說，它不是打針進去，而是喚醒人體自己的細胞去分泌，讓調節來自內部，不同於施打瘦瘦針後可能出現噁心、腸胃不適、肌肉流失、一停藥就復胖等風險；地瓜葉較溫和可長期食用。

醫師指出，使用GLP-1瘦體促效劑（瘦瘦針）瘦身效果快，不過恐有噁心、腸胃不適、肌肉流失、一停藥就復胖等副作用；示意圖。（圖取自freepik）

地瓜葉抗老健骨 全方位護健康

張家銘表示，說到地瓜葉的分子成分，不只GLP-1這一條路線值得關注。它還含有：

●花青素（如cyanidin與peonidin）：幫助對抗自由基、延緩老化、穩定血管與腦部神經訊號。

●綠原酸與二咖啡醯奎寧酸（di-CQA）：抗氧化、抗腫瘤、抗發炎。

●甘藷儲藏性蛋白質（Sporamin）：這是地瓜（Ipomoea batatas）獨有的蛋白質，具抗癌、抗逆境反應、抑制腫瘤酵素活性等潛力。

張家銘補充，Sporamin原本是地瓜根部的主要儲存蛋白，佔整體蛋白質含量的60到80%。但有趣的是，當地瓜受到傷害或外界壓力時，這種蛋白也會在地瓜葉與莖中被「啟動」，成為植物自我保護的重要分子。

●葉黃素與β-胡蘿蔔素：顧眼睛、增強免疫、保護皮膚與呼吸道黏膜。

●鉀、鎂、鐵、鈣等礦物質：支持肌肉神經傳導、造血、骨骼穩定。

●膳食纖維與可溶性多醣：促進腸道益菌、穩定血糖、延緩消化吸收。

地瓜葉營養活性高、穩定性佳

張家銘強調，這些組合讓地瓜葉不只抗糖、抗癌、護心也顧肝，更是護眼抗老的全方位綠金菜。此外，2021年《Molecules》與2024年《Foods》的多篇研究報告，都明確指出「地瓜葉的這些成分不只是有用，而是活性高、穩定性好、適合日常使用的天然機能成分來源。」

他表示，地瓜葉除了具療效，滑嫩中帶點自然的微甜，不論是快炒、汆燙、煮湯或打成果汁都很對味。這種口感讓人放鬆，不會像吃保健品感覺是工作。從功能醫學的角度來看，能夠每日實踐、持續穩定攝取的食物，才是真正對身體長期有效的干預。而且更重要的是它不像藥物具依賴性，因此地瓜葉或許就是我們與肥胖、糖尿病、發炎體質拉開距離的第一道菜。

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