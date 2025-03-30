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健康 > 杏林動態

史懷哲基金會150週年 義大院長杜元坤獲終身醫學成就獎

2025/03/30 10:43

義大醫院院長杜元坤（右）獲史懷哲醫學終身成就獎。（曹賜斌提供）

義大醫院院長杜元坤（右）獲史懷哲醫學終身成就獎。（曹賜斌提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕國際史懷哲基金會亞洲分會150週年授勳典禮，昨（29）日在高雄萬豪酒店舉行，亞洲分會總監曹賜斌擔任引言人介紹史懷哲精神，其中，義大醫院院長杜元坤獲頒終身醫學成就獎。

曹賜斌表示，史懷哲是德國的醫師、哲學家、音樂家與藝術家，他以醫者仁心與無私奉獻聞名於世。18世紀時，放棄歐洲舒適的生活，遠赴非洲加彭，在叢林中建立醫院，服務貧病的人民，無懼瘧疾與困苦，最後病死在非洲，一生奉獻給非洲大地。史懷哲與他的已故恩師羅慧夫院長兩人一脈相傳，同樣擁有偉大的靈魂，竟在不同國度及年代，以相同的愛心與奉獻，改變無數人的命運。

授勳典禮重頭戲主要頒發國際史懷哲基金會獎項及得獎人，包括「終身醫學成就獎」義大醫院院長杜元坤，「人類貢獻十字勳章」馬拉威台灣商會名譽會長施鴻森，「藝術與科學獎章」得主分別有雕刻藝術大師王秀杞、咖啡生技專家張景科、生化專家陳水田，以及交趾陶藝術專家吳榮等人。

國際史懷哲基金會亞洲分會150週年授勳典禮，中華民國碳盤查產業工會理事長洪明哲（左起）、奧地利駐台辦事處何士誠、曹賜斌醫師、外交部辦事處副處長劉昶成與亞洲分會王杉財主席出席合影。（曹賜斌提供）

國際史懷哲基金會亞洲分會150週年授勳典禮，中華民國碳盤查產業工會理事長洪明哲（左起）、奧地利駐台辦事處何士誠、曹賜斌醫師、外交部辦事處副處長劉昶成與亞洲分會王杉財主席出席合影。（曹賜斌提供）

奧地利國際史懷哲基金會亞太分會主席王杉財致詞時表示，此次選擇高雄舉辦典禮意義深遠，在百餘年前，台灣第1名西醫醫師馬爾各選擇將高雄作為落腳行醫之處，代表著醫療人道精神在台灣的最初萌芽，今日高雄更是全球半導體與智慧科技產業的新重鎮，正以創新精神走向世界。

高雄市衛生局長黃志中指出，「史懷哲」是所有醫者行醫銘刻在靈魂深處的名字，因此感觸深刻。曹賜斌並提及，近日緬甸發生芮氏規模8.2強震造成多人傷亡，期盼國際史懷哲基金會也能動員相關人力前往救援，發揮人道精神。

奧地利駐台辦事處何士誠（中）頒獎給「藝術與科學獎章」得獎人。（曹賜斌提供）

奧地利駐台辦事處何士誠（中）頒獎給「藝術與科學獎章」得獎人。（曹賜斌提供）

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