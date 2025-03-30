自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》5症狀恐「糖胖症」上身！ 嗜甜、鮪魚肚都中

2025/03/30 19:30

醫師提醒，即使沒有明顯增加食量，腰圍卻持續變大，可能是胰島素阻抗導致脂肪囤積的跡象；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，即使沒有明顯增加食量，腰圍卻持續變大，可能是胰島素阻抗導致脂肪囤積的跡象；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖友常有肥胖問題，而肥胖者也較容易罹患糖尿病。書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」指出，體脂過多時，身體對胰島素的敏感度下降，使得血糖調控變得困難，增加糖尿病風險，或是因為糖尿病加劇體重增加，形成惡性循環，因此應注意糖胖症常見症狀，包括：腰圍不明變粗、疲倦、食慾難以控制、頻繁口渴與排尿、皮膚變化。

●腹部脂肪堆積：即使沒有明顯增加食量，腰圍卻持續變大，可能是胰島素阻抗導致脂肪囤積的跡象。

●疲倦與無力：血糖調控異常可能影響能量代謝，即使有充足的睡眠，仍感到疲倦、無精打采。

●食慾難以控制：胰島素異常會干擾食慾調節機制，使得感到頻繁飢餓，特別是對甜食或精製碳水化合物的渴望增加。

●頻繁口渴與排尿：當血糖過高時，腎臟會試圖透過排尿來排除多餘的糖分，導致口渴感增加並頻繁上廁所。

●皮膚變化：胰島素阻抗可能導致皮膚變黑（如頸部、腋下、關節處），這是糖胖症的早期警訊。

醫師表示，當血糖過高時，腎臟會試圖透過排尿來排除多餘的糖分，導致口渴感增加並頻繁上廁所；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，當血糖過高時，腎臟會試圖透過排尿來排除多餘的糖分，導致口渴感增加並頻繁上廁所；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

5招防糖胖症 飲食、紓壓及運動不可少

如何預防糖胖症？許書華提供5建議，首先最基本的便是飲食調整，減少精製糖攝取，避免含糖飲料和高糖點心，選擇不加糖的飲品，如無糖茶、黑咖啡，同時建議改吃低GI（升糖指數）食物，如糙米、地瓜、玉米，穩定血糖；再來，應增加膳食纖維攝取，延緩血糖上升、促進腸道健康，建議每天攝取足夠的蔬菜；第3，應控制食量，採用「211健康餐盤」，養成7分飽習慣，避免暴飲暴食。

許書華進一步提到，除了飲食上調整外，也應規律運動，提升代謝與胰島素敏感度，建議每週至少進行150分鐘的中等強度運動，如快走、游泳或騎腳踏車，並適時加入重量訓練，可提高基礎代謝率，幫助脂肪燃燒；除此之外，由於長期壓力會導致皮質醇（壓力荷爾蒙）升高，促進腹部脂肪堆積，因此應保持良好作息，每天保持7-9小時睡眠，並透過冥想、深呼吸或瑜伽，緩解壓力。

醫師建議，保持良好作息，每天保持7-9小時睡眠，並透過冥想、深呼吸或瑜伽，緩解壓力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師建議，保持良好作息，每天保持7-9小時睡眠，並透過冥想、深呼吸或瑜伽，緩解壓力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中