購買愛滋篩檢試劑 登錄結果可退費！隱私安全兼顧

市府衛生局宣導愛滋病毒免費篩檢。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕每年6月27日為「全民愛滋篩檢日（National HIV Testing Day）」，衛生局鼓勵民眾「主動參與」愛滋病毒篩檢，除各區衛生所提供免費「愛滋病毒篩檢」，民眾亦可利用21家社區藥局及桃緣彩虹居所購買試劑，完成篩檢程序後還可退回試劑費用，詳情可至網站查詢。

衛生局說明，民眾至全市21家社區藥局及桃緣彩虹居購買「在家自我篩檢試劑」，完成篩檢後至網頁登錄結果，並提供可轉帳的金融機構帳戶資料，即可退回預先支付的試劑費用；另衛生局與部立桃園醫院、林口長庚醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院及桃緣彩虹居所合作，提供匿名篩檢服務及」，一對一諮詢服務，桃緣彩虹居所電話（0920-696-610）。

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根據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，桃園市今年至今新增愛滋感染人數68人，近9成的感染者是透過不安全性行為而感染，其中約有4成的感染者是透過「定期主動篩檢」或「例行性篩檢」檢出，呼籲民眾不論性別、年齡及族群，只要曾經有性行為者至少進行1次愛滋篩檢；如有不安全性行為者則建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢一次，桃園市防疫專線0800-033-355，疾管署專線1922。

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