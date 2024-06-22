健康網》中年發福別怪代謝差！ 醫提3原因幫「平反」

醫師指出，中年發福主要是活動量少，以及肌肉量下滑，使得基礎代謝率變差等造成的；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「唉，中年之後好容易發福呀！一定是因為代謝變差了。」許多中年人常將這句話掛嘴邊；對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，仔細回想一下，便能發現中年發福主要是3原因造成，包括：經濟狀況改變、活動量少，以及中年後肌肉量下滑，使得基礎代謝率變差引起的。

●經濟狀況：年輕的時候沒錢，常常一個三明治當作一餐，或是省吃儉用好幾個月，才跟朋友去吃1頓大餐。隨著經濟狀況改善，中年後想吃什麼就買什麼，享受精緻加工的美食，體脂肪當然也就悄悄成長。

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●活動量少：蔡明劼以自己為例指出，大學期間幾乎天天至足球場報到，運動量大，即便3餐吃水餃、鐵板麵、沙茶燴飯等高熱量食物，飯後再來個飲料也不會胖；但在當住院醫師幾年間工作繁忙，幾乎沒在運動，也就讓體重穩定且持續上升。

●基礎代謝：前2年發表在知名期刊《Science》的研究表明，成年人從20歲到60歲間，新陳代謝幾乎保持不變，並無明顯下降，唯一可能影響的是肌肉量，因中年後缺乏肌力訓練，導致肌肉量下滑，才使整體基礎代謝率變差。

​蔡明劼提到，總之，中年發福不要都怪在代謝變差身上，而是與飲食和活動量有關，所以反倒應該學習健康的飲食習慣，並增加運動尤其是肌力訓練，方能有效控制體重，保持健康的身體狀態！

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