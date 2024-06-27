健康網》心臟手術後多久能搭飛機？ 醫揭4種狀況

醫師表示，裝心臟支架或心臟繞道手術的患者，術後10天後就能搭飛機；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一對夫妻因為「心臟開刀後能不能搭飛機出國」吵起來，妻子擔心丈夫心臟病復發，希望醫師能勸阻他的玩心。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，只要心臟病穩定沒有症狀、心肌梗塞兩週後無症狀、裝支架或繞道手術10天後都可以搭飛機，不過心臟衰竭的患者，有可能會需要使用氧氣。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，心臟病患者飛行前一定要徵求主治醫師同意，帶好所有的藥物，放一些在隨身行李，飛行前不要劇烈運動、避免熬夜，就能放「心」出國玩。

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空中氧氣濃度低恐會喘

劉中平說，在空中氧氣濃度比較低，心臟病患者有可能覺得會比較喘、容易胸悶，建議減少機艙中的活動量，必要時使用減緩症狀的藥物；機艙內比較乾燥，建議要適當補充水分，避免酒精、含咖啡因的飲料，這些會刺激心臟，也會加劇脫水狀態。

久坐建議穿比較緊的襪子

劉中平提到，如果是飛行時間比較長，長時間久坐，有可能會增加靜脈栓塞的風險，建議要穿比較緊的襪子或是彈性襪，盡量把腳抬高，適當進行雙腿的運動。此外，旅途中或擔心趕不上飛機的緊張情緒，也會增加心臟發作的風險，建議提早到機場，盡可能避免太過緊湊的行程。

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