健康網》炎夏心浮氣躁易傷「心」 中醫授養心術3招平穩心神

適度的運動可以放鬆心情，也有助於促進氣血循環，排除代謝廢物，避免心血鬱結和血液積滯，減輕心臟負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日容易心浮氣躁，不利心血管健康，因此台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」分享3招養心術，包括適度運動、靜坐緩解疲勞，以及調整作息時間，可以促進氣血循環、安定心神，以及讓心情更穩定。

艾莉絲指出，中醫覺得春天適合「養肝」，而夏天是適合「養心」的季節，因而傳授養心術，盼民眾都能健康一夏。

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●適度運動有助養心：艾莉絲指出，夏天容易心浮氣躁，久了就會「傷心」。運動就是放鬆心情的好方法，同時也有助於促進氣血循環，排除代謝廢物，避免心血鬱結和血液積滯，減輕心臟負擔。

她也提醒，當然，運動不要過量，因為過度流汗可能導致心氣虛和心陰心血虧損，進而降低心臟功能。

●靜坐緩解疲勞 ：炎熱的天氣常常讓人情緒波動變大，所以要注意避免躁動和暴躁的情緒，盡量保持情緒平和。可以每天靜坐10分鐘，以減少能量消耗，並緩解疲勞。當心神安定時，腦波會保持穩定，有節奏。

艾莉絲特別推薦配合按壓神門穴。神門穴的位置是沿著手小指和無名指中間，向下延伸到手腕交叉點的凹陷處。每次按壓10-15秒，重複10次，有助於補益心氣，安定心神。

每次按壓神門穴10-15秒，重複10次，有助於補益心氣，安定心神。（資料照）

●調整作息時間 ：因為夏天白天時間比較長，艾莉絲建議晚睡早起，中午可以適當小睡一下。因為上午11點到下午1點是心經行走的時段，在這段時間小睡能夠補充心臟陽氣，有助於緩解全天的疲勞，也能使心情更穩定。

她也提醒，避免長時間待在空調房內，室內外溫差不宜超過5℃-7℃，以免過大的溫差對身體造成損害。

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