健康網》夏至重養脾胃、清暑護心 中醫教「這樣吃」養生

上祐中醫診所院長黃上邦表示，夏至應著重在調養脾胃，平時可適當食用當季瓜果及蔬菜，須注意的是寒性水果不宜過食；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（21日）是節氣夏至，此時溫度上升，高溫會使人心浮氣躁，上祐中醫診所院長黃上邦表示，不妨順應時節，食用當令食材，來養心補氣。因此夏至宜「冬病夏治」，可用三伏貼調理；日常養生也要調養脾胃、清暑護心，所以平時可食用蓮子及紅棗，有助健脾益氣，或食用當季瓜果及蔬菜調養脾胃，但要注意寒性水果不宜過食；也可品嘗綠豆薏仁湯，具有清熱退火及健脾利濕。

調養脾胃 不宜過食寒性水果

黃上邦指出，夏至正是腸胃道疾病好發之時節，飲食上應格外注意，切勿暴飲暴食、過度食用辛辣燥熱之食物，以免造成脾胃負擔，脾胃乃後天之本，一旦出了問題，除了會影響食慾、睡眠、情緒，長期下來甚至還會誘發全身性疾病，故此時應著重在調養脾胃，平時可適當食用當季瓜果及蔬菜，須注意的是寒性水果不宜過食。

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上祐中醫診所院長黃上邦表示，夏至正是腸胃道疾病好發之時節，飲食上應格外注意，切勿暴飲暴食、過度食用辛辣燥熱之食物，以免造成脾胃負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

清暑護心 宜食1湯品健脾退火

另外，黃上邦表示，夏天炎熱易使人心神煩躁，頻繁進出冷氣房，將增加心血管的負擔，此時不宜大汗淋漓的劇烈活動，以免耗津傷血、損傷心陽，養生應著重在清暑護心，平時可品嘗綠豆薏仁湯，具有清熱退火及健脾利濕之功效；亦可使用地骨皮、天麻、遠志及青蒿在家自製清暑寧心茶，既有清熱解毒、寧志安神之效果，經常性服用還可做好日常皮膚的保養。

上祐中醫診所院長黃上邦表示，平時可品嘗綠豆薏仁湯，具有清熱退火及健脾利濕之功效。（資料照）

宜冬病夏治 可用三伏貼調理

黃上邦強調，夏至是一年之中最炎熱，陽氣最旺盛之時，藉由冬病夏治之原理，用「三伏貼」調理身體，以溫藥溫貼穴位，利用大自然中所蘊含的熱，來治療氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、慢性氣管炎、支氣管炎、肺氣腫等秋冬所好發的疾病，因夏至氣溫高，陽氣充沛，正是進行身體調理及治療這些疾病的好時機，還可搭配其他藥方下去調理。

黃上邦進一步說，貼上三伏貼後，會有局部發癢、發熱，皆屬正常現象，可略為延長敷藥時長，且因其中含有利尿的藥物，甚至會有頻尿的現象，但如果貼後局部發生燒灼或疼痛感難以忍受的問題，要提前取下，至於治療時長也因人而異，通常會因人的生活習慣，而有所不同。特別提醒孕婦、嚴重心肺功能不足、皮膚過敏、短時間敷貼即會大量起泡者、發燒及咽喉發炎者，並不適合此法。

上祐中醫診所院長黃上邦表示，夏至是一年之中最炎熱，陽氣最旺盛之時，藉由冬病夏治之原理，用「三伏貼」調理身體；圖為情境照。（資料照）

按太白、耳神門、豐隆穴保健

黃上邦提醒，夏至養生除掌握上述原則，日常也可建議多按壓太白穴，有健脾、緩解脹氣；耳神門穴能寧心安神；豐隆穴有健脾胃、化痰濕、清神志等功效。

●太白穴：位於足內側緣，足第1趾關節後下方肉際凹陷處。以拇指指尖按壓太白穴3分鐘左右，直到有痠痛感即可。

●耳神門穴：位於耳廓中，由上而下第一個凹窩處。以拇指指尖揉按耳神門穴慢慢加重力度，有明顯痠痛感即可。

●豐隆穴：位於小腿外側與外踝之中心處。以指腹反覆重壓豐隆穴，直至有痠痛感即可。

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