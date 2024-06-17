健康網》長期壓力會引慢性疼痛 醫教「這樣做」紓壓

科博特診所院長劉博仁表示，長期壓力會引起諸多慢性疼痛，如肩頸痠痛、背痛、神經疼痛、纖維肌痛等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身體有許多地方慢性疼痛，不管怎麼吃藥都未見改善，要當心與壓力有關。科博特診所院長劉博仁表示，雖然慢性疼痛，包含肩頸痠痛、背痛、神經疼痛、纖維肌痛等可就醫治療，但是壓力必須自己透過梳理情緒、寫日記、均衡飲食、充足睡眠、適當運動、抗發炎營養素的補充，來協助克服慢性疼痛的問題。

劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，許多慢性背痛、慢性肩頸痠痛、慢性神經疼痛，以及纖維肌痛症等的患者，找了很多原因找不出來，不能光靠吃止痛藥或者是打針，請有專長醫師幫忙找出疼痛的根源。

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劉博仁說明，體內所有器官、組織、細胞、細胞內應該處於一種動態平衡狀態，這平衡狀態牽涉到免疫、神經、內分泌、消化、心血管、精神等狀態的牽連，如果遭受重大壓力，則這完美的動態平衡狀態會被打破，處於長期壓力的環境下，的確會弱化免疫系統，使得自然殺手細胞以及癌細胞辨識樹突細胞反應減弱，無法勝任消滅癌細胞的任務，因此不利於癌症的治療。

劉博仁提醒，不管有無罹患癌症，都應該了解適合自己的舒壓方式，不管是學習樂器、繪畫、書法、藝術欣賞、聽音樂、打球、冥想、瑜珈、氣功、宗教活動等，另外，想迅速緩解壓力的作法是練習腹式呼吸，也就是將分隔胸腔及腹腔的橫隔膜向下拉，以增加胸腔吸氣容積。此外，如果已經罹患癌症的話，舒壓是非常重要的，藉由降低壓力的方式，改善並回復體內這動態平衡狀態，讓免疫系統好好協同你抗癌，提供自體療癒的機會。

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