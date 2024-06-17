健康網》營養過剩恐加速器官衰老！ 醫點名有4情況要注意

醫師表示，想改營養過剩問題，建議應均衡飲食，像是增加纖維、蛋白質、礦物質和維生素等，並限制脂肪、糖分攝取及維持運動；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食要均衡，千萬別營養過剩！胸腔暨重症專科黃軒引述國外研究表示，營養過剩會使mTOR蛋白複合物活性增加，這會導致器官損傷和發生髓系發炎反應，進而加速器官老化。而特別要注意，有胖體型、脂肪肝、胰臟炎、火燒心等4情況，代表以有營養過剩。因此，想改善此問題，建議應均衡飲食，像是增加纖維、蛋白質、礦物質和維生素等，並限制脂肪、糖分攝取及維持運動。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，一項刊登於《自然-衰老》的研究顯示，當人體的細胞，感知到營養過剩，也就是mTOR蛋白複合物活性會增加，這會導致加速器官老化。而研究人員以小老鼠做實驗，發現當營養過剩，其mTOR活性會增加，小老鼠發炎反應的分子表達也增加，這些促進了衰老，使其壽命可能縮短高達20％。若換算對人類來說，可能意味著，營養過剩，易使人少活16年。

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黃軒表示，另一項發表於《自然老化》的研究顯示，減少卡路里攝取量，避免營養過剩，可減緩衰老速度。具體來說，減少25％的卡路里攝取量，避免營養過剩，可將衰老速度減慢2到3％。研究人員發現，這樣的減緩，也意味著死亡風險降低10至15％。

肥胖、脂肪肝、胰臟炎、火燒心注意

如何知道自己營養過剩？黃軒分享4情況要注意，包含「肥胖體型」，因為肥胖就是營養過剩，帶來最明顯的問題之一；「有脂肪肝」根據2021年發表在《刺胳針》的研究，營養過剩其實是導致脂肪肝的主要原因，這種情況會引起脂肪在肝臟中的異常累積。而這種脂肪累積，不僅僅是一個單純的體重問題，它也一樣導致一系列健康問題，包括代謝症候群、糖尿病，甚至是心血管疾病。

黃軒進一步說，還有「胰臟炎」、「火燒心」，其實經常過量飲食，會對消化系統造成長期過度負擔，這不僅會對內臟器官造成壓力，還可能導致內脏器官過早衰老和免疫功能下降。當然如果有消化疾病（火燒水、胰臟炎、脂肪肝）的出現，也都得看看醫生，是不是還有沒有其他例如癌症、新陳代謝疾病或其他慢性疾病的合併出現。

如何避免營養過剩？黃軒提醒，關鍵在於均衡飲食和健康生活方式。以飲食方面來看，日常應確保每天攝入多種不同種類的食物，包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、維生素和礦物質等。另外，保持適量的運動，也是非常重要的，它可幫助消耗多餘的能量，維持體內的營養均衡。「每週至少保持8小時的運動量」，選擇自己喜歡的運動方式，如快走、游泳或騎自行車等。

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