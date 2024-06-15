健康網》研究證實：咀嚼能紓壓！ 醫教「這樣吃」不怕胖

醫師表示，想靠咀嚼減壓不怕胖，飲食方面建議選高纖低熱量、低糖零食，像是新鮮水果或堅果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在壓力大時，會吃些零食、甜點等，來放鬆和釋放壓力。胸腔暨重症專科黃軒引述國外研究表示，咀嚼的動作本身就有一定的放鬆效果，因為它可分散注意力、減少緊張感，而咀嚼產生的聲音，像零食清脆聲，更可能會帶來滿足感，有助緩解壓力。想靠咀嚼減壓不怕胖，建議選高纖低熱量、低糖零食，像是新鮮水果或堅果。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，壓力大時就想吃東西這行為被稱為「情緒性進食」，它是一種應對生活下壓力的機制，人們通過吃東西，來處理負面情緒或壓力；而一項英國卡迪夫大學刊登在《臨床與轉化研究》研究期刊顯示，咀嚼口香糖和減少壓力、焦慮有關。

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為何咀嚼可減輕壓力，黃軒說明，當咀嚼時，大腦中負責感知壓力的區域，比如說，雙側的顳上溝（Superior temporal sulcus），和左前島（Left Anterior Insula）就會變得不那麼活躍；咀嚼可能促進自主神經系統中副交感神經的活動，這有助於放鬆和恢復平靜。

長期飲食不均致肥胖 也是壓力源

黃軒強調，雖然咀嚼動作就像給大腦按下「暫停」鍵，讓壓力的傳播減慢下來，但不能常常這樣咀嚼，因為面臨考試、工作壓力或是加班熬夜時，咀嚼零食或口香糖的行為，往往是大腦試圖緩解緊張和調節情緒的一種自然反應。這種反應是身體對壓力的一種本能調節機制，通過咀嚼來激活大腦中與放鬆相關的區域，從而幫助減輕壓力感。

醫師表示，壓力大時，就想吃東西，可能導致過度攝入高熱量、高脂肪和高糖分的食物，長期下來可能會導致體重增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃軒進一步說，不過，當壓力大時，就想吃東西，可能導致過度攝入高熱量、高脂肪和高糖分的食物，長期下來可能會導致體重增加，這又可能帶來另一新的壓力源。

黃軒提醒，想靠咀嚼減壓又不怕胖，建議應選擇低熱量、低糖分、高纖維的零食，如新鮮水果或堅果；適度運動，如散步、瑜伽、深呼吸短暫的休息，以分散對食物的渴望；練習正念冥想，專注於當下，而不是食物；找到適合自己的壓力管理方法是關鍵，這樣就可在保持健康的同時，有效地應對生活中的壓力。

醫師表示，練習正念冥想，專注於當下，而不是食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

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