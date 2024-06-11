健康網》別讓壓力成健康兇手！ 營養師教4招紓壓放鬆

營養師彭逸珊表示，在長期、慢性壓力狀況下，可能會出現體重增加、肌肉流失、血糖升高、消化不良、拉肚子、情緒不穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你壓力也很大？別讓壓力成為壓垮健康的兇手。營養師彭逸珊表示，在長期、慢性壓力狀況下，可能會出現體重增加、肌肉流失、血糖升高、消化不良、拉肚子、情緒不穩。因此，想紓解壓力，建議日常可做冥想、適度運動、規律作息、吃高抗氧化飲食。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，不管是工作狀況、家庭和諧、人際關係或是社群媒體上的比較等，都是現代人非常普遍的壓力源；而壓力可能是大腦思考後或淺意識認為的，它們會影響中樞神經與自律神經系統，進一步分泌兒茶分胺、皮質醇等激素，使身體有能力應付這些壓力。

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彭逸珊表示，當長期、慢性壓力狀況下，壓力調節系統可能會出狀況，如HPA軸功能失調（腎上腺疲勞）、自律神經失調等狀況出現，影響身體非常多面向，也是現在許多現代人的文明病，包含失眠、焦慮、緊張、喜怒無常、注意力不集中、腦霧等。

舒壓放鬆是每個人都必修的技能，因此，彭逸珊整理出4種壓力調節方案，包含「冥想」如放慢步調、深呼吸，幫助情緒平穩；「適當運動」選擇適合的運動種類與強度，幫助肌肉活動、分泌快樂荷爾蒙；「規律作息」使晝夜節律穩定，更好入睡；「減壓飲食」高抗氧化飲食內容，幫助減輕身體壓力。

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