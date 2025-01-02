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健康 > 心理精神

睡覺竟咬傷丈夫 睡眠癲癇作祟

2025/01/02 05:30

▲醫師安排詳細檢查，發現腦波有異常的放電波。（照片提供／劉一宏）

▲醫師安排詳細檢查，發現腦波有異常的放電波。（照片提供／劉一宏）

文／劉一宏

1位70多歲女性，3年以來睡覺多夢，夢境鮮明生動，好像發生在現實生活中一樣，先生說半夜會看到她在房間遊蕩，叫她了也不回應。最讓家人困擾的是，有時她竟然會在睡夢中咬傷丈夫的手。白天的她看起來一切正常，甚至表示自己睡得很好，直到查看家中監視器畫面，才驚覺先生的描述全都是真的。

這樣詭異的行為讓一家人起初以為是中邪了。他們四處求神問卜、參加祈福法會，甚至請人驅邪，卻始終無法改善病情。隨著狀況惡化，患者半夜多次跌下床，身上都是瘀青。為了避免受傷，她只好改睡在地板上。無計可施的一家人最終決定轉往西醫求治。

夢中怪異行為 患者多無意識

安排詳細檢查，發現腦波有異常的放電波，進一步診斷為「睡眠相關癲癇」。這種癲癇多在夜間發作，患者並無意識，因此才會出現這些怪異的夢中行為。經過抗癲癇藥物治療後，患者的夢境逐漸回歸平靜，半夜遊蕩和危險行為不再出現。如今，治療已持續半年，她的生活品質大幅提升，再也不用忍受驚悚片般的夜晚了。

有部分的癲癇並非傳統印象中的四肢抽搐或口吐白沫，而可能以更隱晦的方式出現，例如夜間異常行為、持續的夢境或莫名的動作。如果發現類似情況，應儘早就醫評估檢查，避免症狀加劇，對生活造成影響。

（作者為衛生福利部桃園醫院神經內科醫師）

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